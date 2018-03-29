百人就有一人思覺失調 青春期有4類症狀要就醫

2018-03-29 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



舊稱為精神分裂的思覺失調症，每100個當中就有1人罹病，估計台灣有超過百萬人罹病。聯合報系資料照 分享 facebook 舊稱為精神分裂的思覺失調症，每100個當中就有1人罹病，估計台灣有超過百萬人罹病。醫師指出，青春期前後是發病高峰，若孩子的思考、言語與行為出現不尋常的變化，如無法分辨幻覺、妄想和真實世界，師長就要懷疑可能是思覺失調的開始，越早治療，預後越佳。

台灣精神醫學會今日舉行衛教記者會，該會秘書長、林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘說明，思覺失調症是因多巴胺等大腦神經傳導物質的失調，引起大腦萎縮，影響思考與知覺功能的精神疾病，青春期前後是發病高峰；全世界盛行率約為1%，據此推估，台灣15歲以上民眾當中有高達1至200萬人罹病，但全台約有1/3的患者根本沒有接受治療、或未能遵從醫囑規律服藥，致使病情惡化，更有85%的患者面臨失業問題，導致間接的社會成本。

張家銘說，思覺失調症的4大類症狀，包括幻聽與妄想等「正性症狀」、沉默與社交退縮等「負性症狀」、無法專心與記憶力降低等「認知功能障礙」、憂鬱與焦慮等「情緒症狀」。師長一旦發現孩子在青春期階段，思考、言語與行為出現不尋常的變化、無法分辨幻覺、妄想和真實世界，就要懷疑可能是思覺失調的開始。

據調查，社會對思覺失調症仍存有許多錯誤迷思，包括具危險性、攻擊性、無法工作等。張家銘澄清，第一代的抗精神病藥物副作用大，會出現動作緩慢、肢體僵硬、坐立不安等症狀，但今日的治療多採第二代抗精神病藥物，上述副作用不易發生。

另外，新一代長效針劑1個月注射1次，藥效會在體內緩緩釋放，維持1個月的濃度，大幅提升藥效穩定性及患者便利性，臨床統計就顯示，使用針劑前半年的住院率原為38.1%，使用針劑後6個月的住院率降至8.8% ，近30%的患者有機會回歸職場。