復康巴士藏危機 竟害中風翁摔傷

2018-03-29 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



65歲莊姓老翁因中風得長期復健，平時靠復康巴士往返醫院就診，未料去年10月中旬，因桃市府的復康巴士升降平台防跌裝置毀損未修，下車時連人帶輪椅摔落地面受傷。圖／市議員楊朝偉提供 分享 facebook 65歲莊姓老翁因中風得長期復健，平時靠復康巴士往返醫院就診，未料去年10月中旬，因桃市府的復康巴士升降平台防跌裝置毀損未修，下車時連人帶輪椅摔落地面，緊急送醫急救確診後枕部擦傷還有腦震盪等症狀，市議員楊朝偉今天在議會質詢此事，認為復康巴士竟造成身障者二度傷害，要求社會局重視。

楊朝偉說，一名家住大溪的莊姓老翁因中風緣故，家屬照料至少七、八年時間，去年因復健結束之後預約復康巴士回家，當時就發現復康巴士升降平台一側輪椅防跌裝置損壞，駕駛回應壞了一、兩周，早已報修，但公司卻遲遲未召回維修。

由於升降平台還堪用，莊姓老翁仍搭乘復康巴士返家，未料就在住家前準備下車時，就因防跌裝置失去作用輪椅傾倒，莊姓老翁最後跟著輪椅一同摔落地面，一旁照服員、老翁妻子與復康巴士駕駛見狀將老翁緊急送醫。

楊朝偉今天在議會質詢社會局，披露莊姓老翁搭乘復康巴士卻意外受傷的案件，他說，老翁本就因中風行動不便，未料又因復康巴士造成身體損傷，無法在外出復健，只能找來看護在家照料，家屬也難以接受，好不容易復建多年，卻又因無故受傷，傷勢再加重，社會局應重視，絕不能讓此事再發生。

市議員劉茂群也說，全桃園復康巴士167輛，她發現，除了數量「重北輕南」，其中不少復康巴士已達到8年使用年限，這些老舊車輛隨時都有機件故障可能，甚至是造成交通意外，希望市府加速老舊復康巴士汰舊換新速度。