清明連假歷來最長 賀陳旦：交通疏運挑戰比春節大

2018-03-29 10:46 中央社 台北29日電



交通部長賀陳旦。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

今年清明節連續假期從4月4日至8日共5天，歷來最長；交通部長賀陳旦今天在立法院交通委員會專案報告時說，今年清明交通疏運挑戰比春節大。

賀陳旦上午到立法院交通委員會，專案報告清明節連假交通疏運計畫。

賀陳旦說，清明節為國人相當重視的民俗節日之一，今年清明假期歷來最長，除了家族聚會，還會有旅遊，加上墓區集中的特性，交通疏運挑戰比春節大，鼓勵民眾多搭乘公共運輸工具。

根據賀陳旦的書面報告，清明連假，高鐵運能較平時增加23.1%；台鐵全線每天平均運能較平日增加13%；國道客運增班，西部國道每天平均可疏運旅客24萬餘人次，東部國道每天平均可疏運旅客3.8萬人次。

航空部分，國內航線平均每天提供座位數較去年清明連續假期增加約8.6%，其中離島航線增加約9.3%；海運運能規劃為去年實際疏運人次2倍以上，並將視需要機動增加班次。

國道部分，24、25日及4月1日，所有車輛全天通行費率採一般日8折，鼓勵民眾分散掃墓時間；清明連假採嚴格匝道儀控、夜間暫停收費、單一費率、入口高乘載管制、入口匝道封閉、入口匝道車道縮減等措施。

民進黨立法委員李昆澤提醒交通部，今年清明連假長，鐵路、公路、航空、海運等疏運，除了注意塞車問題外，要特別重視安全。