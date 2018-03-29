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近百歲阿嬤跌跤腰椎斷兩節 微創椎體成形術後展笑顏

2018-03-29 09:52經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

近百歲婦人跌一跤造成腰椎第一及第三節壓迫性骨折（左）在接受椎體成形術後（右）脊椎...
近百歲婦人跌一跤造成腰椎第一及第三節壓迫性骨折（左）在接受椎體成形術後（右）脊椎穩定性增強且馬上不痛可以站立。 圖／業者提供
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一名年近百歲的阿嬤，有嚴重骨鬆不自知，近日一個不慎摔倒跌坐，痛到沒法走路且動也不敢動，經家人陪同趕緊就醫檢查發現竟造成腰椎第一、第三節壓迫性骨折，幸好接受椎體成形術治療，不僅手術及麻醉時間縮短，傷口小，恢復時間也大幅縮短，讓超高齡的阿媽術後馬上能站立、也不痛了，終於能展笑顏。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬醫師指出，這位阿媽就醫檢查同時發現她的骨質密度報告T值（T-score）只有約-4.5，已達嚴重骨質疏鬆程度，這次的不慎跌跤，不但造成腰椎第一節嚴重塌陷，椎體高度只剩二分之一，連帶腰椎第三節也出現塌陷。

由於考量阿媽超高齡，若接受傳統手術，可能沒法承受時間動輒五至六小時，還有麻醉時間長，傷口大，恢復時間延長的問題。加上傳統手術是將鋼釘架設在疏鬆的骨骼上，難以維持骨折椎體的穩定性，需進行骨移植，就要犧牲正常的骨骼，因此建議她接受屬於微創的新式椎體成形術。

他指出，新式椎體成形術（Percutaneous Balloon Vertebroplasty）是透過骨髓針將氣球注射入脊椎體，經由氣球充氣，將塌陷的椎體撐起並注入骨水泥以填充因骨質疏鬆引起的脊椎體壓迫性骨折，並且增強脊椎穩定性。

由於椎骨骨折造成的疼痛，給患者及家屬帶來極大的負擔，除了減輕壓迫性骨折引起的疼痛之外，包括患者的活動能力及脊椎的穩定性，亦均可經由椎體成形術獲得改善。

此外，新式椎體成形術的優點是手術時間縮短，全過程約為一個小時，術後能立即讓病人感覺不痛，而且併發症發生率低，傷口直徑僅有原子筆筒大小，大幅縮短恢復時間。阿媽在術後明顯感覺不痛，因此能下床站立，隔天並能行走，復原情況良好。

活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬醫師說明，椎體成形術主要是用氣球，即球囊椎體成...
活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬醫師說明，椎體成形術主要是用氣球，即球囊椎體成形術套組撐開椎體空間後取出，再灌入骨水泥，以補強已塌陷的椎體。 圖／業者提供
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壓迫性骨折骨鬆

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