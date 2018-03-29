阿里山公路接連坍方落石 空拍勘查邊坡

2018-03-29 09:55 中央社 嘉義縣29日電



阿里山公路十字路段近日接連發生落石坍方。 圖／阿里山公路段提供 分享 facebook

阿里山公路（台18線）十字村路段近來發生土石坍方、巨石砸中遊覽車意外，公路總局阿里山工務段除了進行邊坡刷坡施工外，將利用空拍機勘查阿里山公路邊坡，保障用路人安全。

阿里山公路76.7公里處20日凌晨發生邊坡大量土石坍方，造成交通阻斷，幸無人車經過，經搶修，當天就恢復雙向通行，因邊坡仍有土石鬆動跡象，已於26日進行邊坡刷坡施工。

阿里山公路78.9公里處昨天也傳出一輛陸客團遊覽車擋風玻璃被落石砸中意外，所幸無人員傷亡，阿里山工務段派員勘查及利用空拍機勘查邊坡上方土石狀態，研判是岩石自然風化所造成。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長黃秋揚今天受訪表示，工務段除了派員清理阿里山公路78.9公里處邊坡鬆散的土石，明天將進行邊坡刷坡施工，交管時間從上午7時至下午6時，採每施工20分鐘、放行一次管制方式。

黃秋揚指出，阿里山公路易坍方路段，工務段已興建明隧道防範，石棹以下路段有2處，石棹至阿里山路段有9處，而昨天發生落石砸中遊覽車意外的地方，就在一處明隧道前方。

阿里山公路車流量大，尤其目前正值阿里山花季期間，假日都湧入數以萬計遊客上山賞花，黃秋揚說，工務段近日將利用空拍設備，勘查阿里山公路觸口至自忠路段，進行沿線邊坡總體檢，以利後續進行補強工程。