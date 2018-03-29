35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44 聯合新聞網 綜合報導



一名華航機師，28日執行華信航空越南胡志明市飛台中任務，飛機未起飛前身體不適，送醫後不治。聯合報系資料照 分享 facebook

華信航空AE-1858班機28日上午預訂從越南胡志明市飛往台中，35歲劉姓機師在起飛前卻昏迷，送醫後宣告不治，對此，桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋在臉書難過表示，華航董事長何煖軒有沒有想過，他的員工是過著什麼樣的生活？

她說，當一位董事長接受媒體專訪時，得意地講說公司每條航線都賺錢，但員工卻是被打壓、被整肅，剝削自己的身體替公司服務，公司更只想使用便宜的勞動力，例如同工不同酬的實習空服員。

甚至她已經可以猜到華航會如何回應這位機師之死，「機長平時身體狀況就不好、班表一切合法，沒有過勞。」林佳瑋認為，這樣的說法就跟去年小英後援會的彰化會長當時說，「台灣沒有過勞死，一切都是勞工自己身體不好」，有什麼兩樣呢？

她進一步指出，若一定公司無法妥善處理跟工會之間的勞資關係，又處處與工會為敵，這家公司究竟是否為幸福企業？答案很清楚，因為不當勞動行為的判定和法院的判決早已堆積如山。

然而，對於桃園市空服員職業工會的指控，華航也有話要說。華航嚴正指出，該名機長前次飛航任務工時5小時31分，飛時為3小時34分，休時33小時4分，不僅事發前一天爲排休假無公司勤務，也無連飛超過7天之狀況。

華航表示，目前詳細原因仍待釐清，但空服員職業工會在沒有提出任何證據的情況下公開惡意解讀這件事，並以指桑罵槐的諷刺方式，意欲造成外界對華航的誤解，華航抨擊說，惡意消費別人的苦難一定會被社會大眾唾棄。