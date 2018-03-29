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清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼

2018-03-29 07:40聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天台灣還是穩定的天氣。聯合報系資料照
今天台灣還是穩定的天氣。聯合報系資料照
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今天台灣還是穩定的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，不過吹著東風，東半部還是有點水氣發展，偶有短暫陣雨，說穩定是大致上的穩定，還是偶有很零星的地形偶陣雨，東半部的機會較高一些。

到周日開始，從東風改為偏東南風，溫度會再更上升一些。他說，下一波的改變會在下周五六日，預期北方有鋒面系統南下，後面也有冷空氣，溫度會明顯下滑，下周五可能由延續近期的晴朗溫暖轉陰雨，溫度也會下滑，低溫目前下看13-14度，的確是有溫差以及涼的感受。安排清明假期時，要留意可能的變化，現在就可適時的調整安排，建議下周三、下周四可以多選擇戶外活動。

彭啟明表示，今年第一波中國北方從新疆到東北發展的沙塵暴，北京觀測到的PM10最大曾到每立方公尺2000微克，相當嚴重，好在這波並未有適合的大氣環流場讓其南下，影響台灣的機會並不高，但仍有可能受到些許影響，但可能不是太明顯。其實這十多年來，可能因為東亞氣候特徵的改變，亞洲沙塵暴的數量及影響都大幅減少，但突如其來的一波變化，還是受到大眾很大關注。

他說，沙塵暴在原地或附近的濃度相當嚴重的，而會被吹到中高層大氣，往外處擴散，變成浮塵，能見度降低的現象。這幾年台灣較少遇到沙塵直接往南衝到達的機會。

而今年第3號颱風鯉魚，彭啟明表示，結構在這兩天有重整，強度稍微增強，不過還是持續往北然後可能往東北，對東亞陸地沒有直接影響。

彭啟明表示，這幾天台灣西半部正上演大氣光化學反應，白天陽光出來，各種化學物的光化學反應，都讓臭氧濃度飆高，尤其中南部臭氧光化學反應也衍生出細懸浮微粒，空氣品質指標容易到達敏感族群不健康等級，或是有些地方到紅害等級。類似最近的空氣，只能等到壞天氣，颳風下雨來改善，要有心理準備。

中央氣象局說，今天東北風稍增強，東半部及北部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區亦有局部短暫陣雨；中南部日夜溫差大。

彭啟明天氣動態

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