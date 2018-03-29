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高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖

2018-03-29 06:13聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天西半部在背風面，晴朗舒適早晚涼，白天陽光下有點熱，最高溫將在28至30度左右，日夜溫差約10度左右；山區午後有局部、零星飄雨的機率；東半部在迎風面，雲量稍多，偶爾也有一些局部短暫雨。

他說，明天、周六東北風略增強、迎風面水氣增多，北海岸、東半部雲量多，有局部短暫雨，北部山區及鄰近平地零星飄雨的機率、稍微增加；北台灣白天高溫微降、低溫變化不大；中南部仍為溫暖舒適，山區午後有局部短暫雨的機率。

周日至下周四南風分量增加，天氣還會更暖。他說，未來1周台灣海峽西側、近華南沿海的海面上，易有平流霧發生，有時會影響金、馬，帶來交通的不便。另外，未來3天，西半部風速持續偏弱，擴散條件不佳，汙染物容易累積，尤其中南部，戶外活動要注意空氣的品質的狀況。

吳德榮說，鯉魚颱風今晨2時氣象局估其強度為25米/秒，逐漸接近中颱標準。

今天西半部在背風面，晴朗舒適早晚涼，白天陽光下有點熱，最高溫將在28至30度左右...
今天西半部在背風面，晴朗舒適早晚涼，白天陽光下有點熱，最高溫將在28至30度左右，日夜溫差約10度左右。聯合報系資料照
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中央氣象局說，今天東北風稍增強，東半部及北部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區亦有局部短暫陣雨；中南部日夜溫差大。

明天東北風影響，迎風面的東半部及北部地區易有斷斷續續的降雨，另外，中午過後在各地山區也容易有熱對流發展造成局部陣雨，並隨著氣流往下風側（南部地區）擴展，這種午後陣雨來的急促且容易造成短時強降雨，提醒多注意；氣溫方面，溫和舒適。

周六至下周三風場由原來的東北風漸轉偏東風再轉東南風，各地晨間舒適，白天溫暖，紫外線指數偏高，外出活動注意防曬及多補充水分；水氣不多，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風側的東半部地區偶有小範圍降雨，午後各地山區仍可能有局部熱對流發展出現短暫陣雨。

隨著風場漸轉為東南風，周日至下周三金門、馬祖及西半部地區偶爾會有平流霧影響能見度的狀況，交通往返請留意行車安全及航班資訊。

氣象局說，鯉魚颱風未來將逐漸轉向東北方移行，其生命期預計都將在海上度過，對台灣沒有直接影響，但會使得未來1周東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及北部沿海易有長浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。

4月5日至7日預計將有鋒面系統及東北季風影響，各地降雨機率上升，溫度有下降的趨勢；另外，離島及西半部地區有局部霧或低雲影響，連假期間需注意航班資訊及溫度上的變化；春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，留意最新氣象資訊。

氣象局吳德榮

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