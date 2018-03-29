曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法

中縣潭子鄉中山路中央分隔島赫見民眾把路樹當曬衣架，曬起棉被和椅墊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

極少數駕駛人停等紅燈時會亂丟垃圾，台北市環保局發現行車待左轉路口，若紅燈秒數較長，安全島垃圾特別多。6月起，台北市環保局擬在北市12區各擇定2處重要路口，由巡查員加強取締，並設置告示牌和移動式攝影機，抓駕駛亂丟垃圾，創全台首例。

紅綠燈愈久 安全島垃圾愈多

台北市環保局長劉銘龍表示，他觀察北市重要路口，只要是停等紅燈90秒的地方，垃圾就特別多，希望透過新措施，養成民眾別隨手丟垃圾的習慣；不過他也強調，這項措施還要邀集交通單位會勘，確定不會影響用路人安全才能上路。

停等紅燈秒數較長的路口，安全分隔島會出現較多垃圾。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

台北市重要幹道停等馬路的時間都比較長，如橫向道路的仁愛路、信義路、南京東西路，縱向的中山北路、新生南路、復興南北路等，都是交通尖峰時段會讓駕駛等候疲勞的路段。

有清潔隊員抱怨，這些路段因為地處商圈，車流量又大，有些用路人等得不耐煩，車窗一開，車內有什麼垃圾就隨手丟。

復興南北路的安全島，菸盒、衛生紙、飲料瓶，都隱身在深綠色灌木叢下；和平東路安全島，紙屑、塑膠袋也不少，還有用路人直接從車窗裡伸出手抖一抖，清理煙灰缸。

安全島樹叢上常常夾雜著檳榔汁、菸蒂、紙團等廢棄物。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北市6月起派人攝影 擬開單告發

環保局6月起擬在北市12區各擇2處重要路口，巡查員穿稽查背心，在尖峰時段站崗，還打算設立告示牌，預告用路人小心荷包，並在告示牌上加裝移動式攝影機錄影蒐證，如有亂丟垃圾，可重罰6000元。

除安全島垃圾成堆，網路社群最近也瘋傳，有民眾將分隔島當成自家菜園，種植烹飪常用的蔥和其他蔬菜，有如真實版「開心農場」；安全島也常成為流浪狗的窩，不時都可從報章媒體讀到流浪狗在車流量大的夾縫中求生存的故事。

負責綠美化安全島的台北市公園處表示，台北市分隔島植栽多元，包括杜鵑花、仙丹、灌木類等，枝葉也較茂密，民眾隨手丟的垃圾，反倒容易被勾住、或不容易落在植物下層，垃圾景象更顯眼。

清潔隊員往往要冒著生命危險，穿越車流撿垃圾。 圖／台北市環保局提供 分享 facebook

清潔隊冒生命危險 穿車流撿垃圾

台北市清潔隊說，有時第一線工作人員才剛撿完垃圾，又看見沒公德心駕駛隨手往窗外丟，會上前勸導；駕駛往外丟的垃圾還有吃完的便當盒和市府委外施工廠商隨手棄置損壞的交通錐。

台北市環保局有60個清潔隊分隊，以中山區民權分隊為例，編制內約30多名清潔隊員，安排每周1至2次撿安全島垃圾。分隊長徐維廷說，盼新作法能改善駕駛隨手亂丟垃圾的習慣，「以後隊員就不用冒著被車撞的危險，到安全島撿垃圾。」

彰縣線西鄉民在道路中央分隔島種玉米，被檢舉妨礙交通視線。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

安全島曬棉被 空汙嚴重現在少見

新北市清潔隊在清理道路、安全島時，曾經發現手機、錢包、安全帽和零食，隊員們納悶「車子騎到連錢包、手機、安全帽都不要實在太誇張」。過去曾有民眾在安全島上植栽曬棉被，如今因空氣汙染嚴重 ，類似情況已看不到。

清潔隊表示，會出現這些東西，曾質疑是否是竊賊行竊後隨意丟棄，但像手機轉賣不困難，猜測是不小心掉出；部分找到的錢包裡都還有錢，可能是隨手丟棄時拿錯物品或不小心扯到掉了出去。

高雄駕駛較自律 全靠「檢舉達人」

高雄市環保局表示，該局清潔人員每天定期巡檢市區道路及安全島，並未發現安全島垃圾量有特別多的情形，加上近幾年檢舉達人盛行，車輛駕駛隨意丟擲垃圾或煙蒂情況「不是沒有，但頻率降低許多」。