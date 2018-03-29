發現人體新器官 與癌細胞擴散有關？

美國學者發現一個稱為「間質」（interstitium）的前所未知新器官，可能與癌細胞擴散息息相關。 圖／澄清醫院中港院區提供 分享 facebook

根據最新發表的研究報告，美國學者發現一個稱為「間質」（interstitium）的前所未知新器官，過去被人類所忽略，但可能與癌細胞擴散息息相關。國內醫界認為，癌細胞轉移需要「通道」，如血管與淋巴，但間質是否有此功能，目前仍須進一步研究，但人體內的間質性質相同，被視為新器官是合理的。

癌症希望基金會理事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭說，癌細胞的轉移與血流或淋巴有密切關係，以大腸癌為例，若是長在右側深結腸的腫瘤，就可能透過門靜脈轉移到肝臟，而左側的大腸癌則因血液往心臟回流，容易轉移到肺臟；而乳癌若長在外側，則容易隨著淋巴循環轉移。

分子醫學會理事長、病理檢驗專家曾嶔元說，癌細胞轉移需要「通道」，但間質很難讓細胞穿過，若是癌細胞轉移近處或許有可能，遠處轉移還是需血管及淋巴。

紐約大學醫學院研究團隊在「科學報告」(Scientific Reports)期刊上指出，間質是個完整的器官，由稠密結締組織組成且相互連結又充滿液體，是共同執行一項特定任務、具有獨特結構的組織，因此就像心臟、肝臟一樣，是人體的一種器官。

學者表示，人體內的水分大部分位於細胞內，而細胞外的游離水分約占人體水分的兩成，這些液體和組織結合起來，就是間質。間質遍布人體各處，圍繞著動脈與靜脈，包裹著肌肉間的纖維組織，廣泛分布於皮膚下、消化系統、呼吸系統和泌尿系統等。

報告作者之一、紐約大學病理學教授泰澤說，了解疾病是如何透過間質在人體傳播，能幫助深入理解癌細胞如何擴散。他說，下個研究方向可能是透過從間質採樣液體，確認是否能及早檢測出疾病，以及能否找到阻止癌細胞擴散的機制。

科學家曾於二○一六年表示，人體免疫系統是找到有效癌症療法的關鍵，而泰澤稱此一說法跟本次研究觀點不謀而合。雖然間質是否為獨立器官尚未獲學界公認，但泰澤認為，這是場解剖學的革命，「整個人體的顯微解剖學都要重新定義」。