國道首日抓超速上千件 最高飆到時速198

2018-03-28 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北報導



國道公路警察局連續五天取締超速，首日告發就達上千件。 本報資料照片 分享 facebook

今年過了八十多天，國道已發生八件死亡車禍，奪走九條人命。國道公路警察局廿七日起連續五天取締超速，但即使公告周知，首日仍告發上千件，其中最高違規時速一九八公里，是輛賓士車，發生在國道一號造橋路段。

警方統計，廿七日共告發一○○五件，比去年平均每日取締八一九件還多。這一千多件中，超速廿至四十公里有八三三件、超速四十至六十公里一三一件、超速六十公里以上有四十一件。除有賓士車被抓到時速一九八公里違規外，一輛黑色保時捷在國道一號新北市三重北向路段，以時速一七二公里飆駛，都被拍下告發，罰單近日將寄出。

國道警察局交通科長吳燕山表示，加強取締超速大執法是加強「國道速度管理」概念，目的為保障用路人安全，未來將會是常態性勤務。

國道全線超速取締大執法，首日告發上千件，取締到的最高速度198公里，發生在國道1號造橋路段。 記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

他說，加強執法強度是希望遏止違規超速行為，降低事故發生率，同時宣導「命，比速度重要」，呼籲駕駛人針對交通狀況採取適當且合法的速率行駛，因此，除了取締超速，也會持續取締慢速車，並將依照交通事故狀況與電子收費系統大數據調整執法強度。

吳燕山指出，依據經濟合作發展組織（OECD）與歐洲運輸部長會議（ECMT）於二○○六年發布的研究報告指出，當行車速度增加百分之五，受傷事故件數就會增加近百分之十，死亡事故件數則倍增到百分之廿。

根據國內統計資料顯示，近年高速公路死亡事故前三大肇因為「未注意車前狀態」、「變換車道或變換方向不當」、「未保持安全距離」，都與車速相關，因為車速越快，駕駛人遇到緊急狀況能運用的反應時間就越短。

據統計，今年一、二月國道發生四輛車以上連續追撞事故二六二件，多半因為駕駛人未能對應前方路況、適度調整車速，導致發生追撞。