國道中線道開75 龜速車罰4千元

2018-03-29 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆市報導



行駛國道不管是超速或是龜速，都可能被開罰單。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳姓男子駕車行經國道三號南港路段車速七十五公里，被認定行駛中線車道還「龜速」，罰款四千元。

他提起行政訴訟，強調剛起步要保持安全距離，非故意放慢速度，要求撤銷罰單；法官認為開罰有理，駁回他的請求。

吳姓男子今年三月十一日上午八時廿八分，駕車經過國道三號北向十六公里路段的中線車道，被國道警察以雷射測速儀測時速七十五公里，低於每小時九十公里的最高速限，不符「在高速公路最高速限每小時九十公里以上路段，行駛速率低於八十公里時應行駛於外側車道」規定，開單裁罰四千元。

吳收到罰單後向法院提起訴訟，辯稱當時車流量大，且他剛起步，因此車速不快，並無故意放慢速度；另外，行駛中的車速本來就會變化，應該要按車流速度、車道狀況調整。

他還說，七十五公里只是員警偵測到的瞬間，並非持續，他的車速既未影響車流，也未影響其他用路人行車安全，警方的處分不當，要求撤銷罰單。

基隆地方法院指出，吳主張當時車流量大，當時車速是為保持安全車距，根據國道警方舉發採證影片，當時雖有一定車流，但內側車道及中線車道車輛，多能以時速八十公里以上速率行駛，而且在吳同車道前方一百公尺內，並無其他車輛行駛，警方裁罰有理，駁回吳的要求。