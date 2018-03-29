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別龜速了！ 國道外側道不得低於60公里

2018-03-29 00:06聯合報 記者林昭彰／新北報導

國道大執法，要求員警以人力手持測速雷射槍值勤。 圖／國道公路警察局提供
國道大執法，要求員警以人力手持測速雷射槍值勤。 圖／國道公路警察局提供
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國道警方加強取締超速違規，但也強調將一併取締慢速車。警方說，龜速也是「國道速度管理」重要干擾因子，且民眾要求對國道上的龜速車加強取締聲浪更大，提醒用路人開車上高速公路，時速不得低於六十公里。

國道警察局指出，用路人「駕駛期望」一路順暢好開，不樂見遇上天候、事故、工程等干擾因子，慢速車若占用內側車道，便會造成後方車流延遲，此時如果後車想超車，一旦行車速率產生變化，最容易發生事故，變換車道不當也會發生碰撞釀成死傷。

由於龜速車是一個會干擾別人駕駛行為的重要因素，通常民眾對於在國道上車輛行駛輕微超速比較寬容，但對龜速車反而難以容忍，要求警方加強取締。國道公路警察局交通科長吳燕山指出，警方這次在臉書公布大執法訊息，就有很多人留言表達對龜速車感到更加厭惡。

警方說，除「在高速公路最高速限每小時九十公里以上路段，行駛速率低於八十公里時應行駛於外側車道」，一般在高速公路行車不得低於六十公里（雪隧不得低於七十），上限則視路段分別為九十、一百、一百一十公里不等。警方執法會有十公里「儀器寬容值」，也就是在上限九十公里路段，時速一百以內通常不開罰，這是種「勸導代替舉發」概念；但若肇事，車速高過速限就算違規。

國道高速公路警察

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