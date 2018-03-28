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首支台灣鐵道觀光影片 小鎮美景入境

2018-03-28 22:54中央社 台北28日電

交通部觀光局今天公布首支鐵道觀光國際宣傳影片，向國際旅客介紹搭台鐵、高鐵、森鐵暢遊台灣，影片中許多台灣特色小鎮美景都入境。

觀光局這支「Touring Taiwan by Train」國際宣傳影片，以台灣鐵道及交通便利性為主題，利用第一人稱視角拍攝手法呈現旅人在台灣遊玩的體驗，隨著環島鐵道、高速鐵路、森林鐵路及各個支線，突顯台灣旅遊魅力。

影片中，主角為搭乘鐵路旅遊的獨自旅行者，拿著手機以自身視角記錄在台灣旅程的美景及感動，並透過簡訊即時與親友分享。

影片由東部幹線穿過花東縱谷一片金黃色稻田、阿里山小火車沿著之字型鐵路穿梭於綠鬱森林之中、進化1001號列車在陽光中穿過集集線綠色隧道到彰化最有名的扇形車庫，搭配沿途觀光景點，包括：故宮南院、台北101、井仔腳瓦盤鹽田、雲林布袋戲館、平溪等。

影片也呈現車站及火車上親切的服務人員，主角在旅程中遇到的各個友善面孔，呈現台灣最美麗的風景。

觀光局長周永暉說，全台有各式各樣具風味的特色小鎮，不論是環島鐵路網、高速鐵路或是森林小火車，都是國際旅客前往體驗的好選擇，只要再搭配台灣觀巴及台灣好行，很容易就抵達。

周永暉說，明年台灣永續觀光發展策略中，已訂為推廣體驗觀光的「小鎮漫遊年」，鐵路深度漫遊正切合台灣小鎮旅遊特性。

鐵道環島周永暉

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