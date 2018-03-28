自導性轉向架釀森鐵出軌 台鐵竟搶驗收

2018-03-28 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵局2015年耗資7800萬決標10輛新車，首開特殊規格採「自導式轉向架」，未料今年1月18日新車與現有車廂編組試車時，放在第三車的新車卻因過度搖晃出軌，至今還沒能確認主因，讓這批自導式轉向架備受質疑，不過台鐵卻早在去年12月，就已悄悄驗收付款第一輛車，即將接手森鐵的林務局卻毫不知情，台鐵局則表示「並未違約」。

台鐵局2015年耗資7800萬，決標「阿里山森林鐵路冷氣客車廂」10輛，一改過去都採固定是轉向架規格，首開特殊規格採「自導式轉向架」，車輛可隨軌道轉彎曲線自動修正轉向架車軸行駛角度，希望可讓採「之」自型方式行駛的森鐵可更平穩安全，不過，今年1月18日將新車與現有車廂混合編組試車，放在第三車的新車卻因過度搖晃出軌。

根據合約，原本去年底12月需全數交車、驗收完畢，但因未完成驗收，森鐵處向台鐵局核備展延三個月，不過，近日卻傳出森鐵處早在去年12月底悄悄驗收第一輛車，且未通知林務局。

台鐵局長鹿潔身昨強調，調查小組初判森鐵路線泥化嚴重才導致列車行車搖晃、甚至出軌，目前無法斷定該起出軌事故是新車轉向架問題。他說，這批新車共有10輛，第一輛去年12月驗收完成，第二輛去年12月交車，1月測試期間發生脫軌事件，但有缺失就會要求廠商依合約改善，依合約廠商須在3月底前全數交車，將逐輛測試直到驗收通過才會付款，目前並未有違約狀況。

林務局嘉義林管處則說明，根據採購法第71條規定，驗收時「應通知接管單位或使用單位會驗」，不過第一輛編號SPC57的車廂，林管處只有在去年12月8日時，由鐵路課人員、主計、政風等單位與森鐵處進行材料、數量等「靜態查驗」，是否有進行動態查驗不得而知，更直到今年初才得知該車輛早已驗收過關；直到第二輛車才有被通知進行動態測試，但當時因搖晃過大驗收並未過關。

林務局則表示，第一輛車雖已完成驗收並報交通部，若有問題仍可要求廠商改善，第二輛車起台鐵局已有通知林管處會驗，後面九輛車嘉義林管處也會共同參與會驗，確保車輛安全。