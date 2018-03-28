7月林務局接手 森鐵、台鐵急換處長為哪樁？

2018-03-28 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



接連四起阿里山森林鐵路出軌事件，台鐵終於從第一起事故至今87天調動人事、撤換森鐵處長，名義上讓工務專長的林治平接手收尾，實為盡快拔除「看守內閣」余維杰，為這起歹戲拖棚卻幾乎波及台鐵局長的鬧劇止血。

林務局將在今年7月接手森鐵，台鐵局去年六月將余維杰派駐森鐵，就已經有如「看守內閣」角色，原計在最後一年甩開森鐵這燙手山芋，未料今年接二連三出軌，森鐵處最初還將矛頭指向為林務局「不給錢」，導致指向沒錢換枕木、換道碴，兩局人心浮動、人心惶惶。

直到2月中第4次事故後，台鐵局副局長、副總工程司到森鐵現勘，才發現無論路線養護狀況不佳、枕木腐朽未依規定抽換，或是路線排水不良、道渣厚度過薄導致路基鬆軟支撐力不足，以及道釘浮起致鋼軌及壓力不足撐開軌距導致變形出軌等等，全都指向竹崎監工區未落實標準作業程序。

台鐵局此時才發現事情大條，兩周後再發生第四次出軌，加上台鐵本身集電弓、電車線斷落狀況不斷，立委在立院痛批「在發生重大事故，台鐵需有人下台負責」，台鐵終於決定全接連四起阿里山森林鐵路出軌事件，台鐵終於從第一起事故至今87天調動人事、撤換森鐵處長，名義上讓工務專長的林治平接手收尾，實為盡快拔除「看守內閣」余維杰，為這起歹戲拖棚卻幾乎波及台鐵局長的鬧劇止血。盤撤換人員緊急滅火。