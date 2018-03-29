健康你我他 ／高纖、低熱量 甘藷取代飯

2018-03-29 00:22 聯合報 文╱小魚媽媽（屏東鹽埔）



地瓜具高纖、低熱量特性，還有胡蘿蔔素和鉀、鐵等十餘種微量元素，可說是營養完整的健康食物。 圖╱小魚媽媽 分享 facebook

在貧困的年代裡，栽培容易、適應力強的甘藷曾經養活過許多人，也因為本島形似番薯，台灣人常以「番薯仔子」自居，衍生出的俗諺如「食番薯毋知米價」、「會算毋會除，偷米換番薯」、「時到時擔當，無米再來煮番薯湯」，對番薯有一種又愛又恨的情感。

近來經科學界證實其抗癌效果在所有食物中堪稱第一，讓「救人無人情」的番薯擺脫貧窮象徵由黑翻紅。和白米飯相比，地瓜具高纖、低熱量特性，還有胡蘿蔔素和鉀、鐵等十餘種微量元素，可說是營養完整的健康食物。

以口感綿密的黃金薯及富含花青素的紫地瓜蒸熟取代白飯，將絞肉、蔥、薑、雞蛋等配料剁碎，做成「揚州獅子頭」同白菜入電鍋煨煮。魷魚、瘦肉、芹菜、豆干加蔥蒜煸香為「客家小炒」，配菜有汆燙過的甜豆、胡蘿蔔炒秀珍菇及雞湯裡的去皮雞腿肉與香菇，精心準備的飯盒儼然是族群共榮的縮影。

餐間就讓當令水果、堅果和優格墊墊肚子補充元氣。我喜歡綜合多種食材的烹飪方式，除了方便省時外也能均衡營養。此外像洋蔥、菇類、高麗菜、蘿蔔等，可耐久藏又容易搭配其他食材，都是廚房裡不可或缺的常備菜。

年過半百除了培養運動習慣，還需充足營養增長肌肉、維持體力。自己帶便當兼顧美味與健康，連大腦也跟著活化了！