洗澡突癱軟 1歲寶寶竟腦中風

2018-03-29 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



毛毛樣罕見疾病最小患者黃小妹妹(左)，接受手術成功，恢復良好。 記者楊萬雲╱攝影 分享 facebook

「洗澡洗到一半，她突然全身癱軟。」媽媽提及年僅1歲1個月的女兒發病的情形，緊張神情表露無遺，當時孩子全身抽搐、眼神上吊，第一時間到急診，斷層掃描顯示腦血管出現類似中風的症狀，從金門轉診到林口長庚，才發現是「毛毛樣腦血管病變」。

林口長庚醫院神經外科系主任吳杰才說，毛毛樣病變是罕見疾病，根據國健署統計，台灣每年約有35名新增個案，發生率為每10萬人口0.15人，好發於任何年齡層，致病原因至今不明。

「毛毛樣」是日文音譯，在日文中指「煙霧繚繞」之意，腦血管因不明原因阻塞，血管為維持正常運作，不斷增生，取代原本阻塞的路段，讓腦血管呈現雲霧狀。

毛毛樣病變患者早期多無明顯症狀，但隨血管阻塞增加，會出現頭痛、頭暈、單側肢體無力等症狀，與癲癇類似，常被誤診，其他還可能出現發展遲緩、持續神經異常等症狀。

吳杰才表示，毛毛樣病變造成的缺血性中風，無法透過藥物治療，目前只能透過手術，將為阻塞血管做繞道，取小腿約15到18公分血管，從頸部連接到腦部，必須透過顯微手術進行。

長庚整形外科系教授鄭明輝表示，患者才滿周歲，是國內毛毛樣腦血管病變接受手術的患者中，年紀最小的一個，也可能是全球年紀最小的患者。患者腦血管寬度僅有1mm，扣掉血管壁厚度，僅有0.7mm到0.8mm，手術時必須放大20倍，才能縫合血管，難度極高。