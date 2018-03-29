青光眼年輕化 「減少近距離用眼」

2018-03-29 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



中華民國眼科醫學會提醒，近年青光眼患者不只變多且年輕化，和高度近視導致眼睛提早老化有關，呼籲減少近距離用眼機會。 記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook

20多歲男性科技新貴有高度近視，近日因視野缺損就醫，確診青光眼，因病情嚴重恐失明，他恐懼地問：「我還能結婚嗎？」所幸手術後病情控制良好，順利結婚生子。

中華民國眼科醫學會提醒，近年青光眼患者變多且有年輕化趨勢，和高度近視導致眼睛提早老化有關，呼籲減少近距離用眼。

中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲表示，青光眼是退化性神經病變，視野從周圍開始缺損，嚴重恐失明。

健保署資料庫統計，我國青光眼患者已突破34萬人，七成逾50歲，盛行率自10年前不到1‰，上升至約3‰。劉瑞玲指出，過去開刀治療的青光眼患者多是上年紀的人，但最近常碰到年輕人，而且很多人才剛念完研究所，準備進入職場展翅高飛。患者的共同特徵，就是近視度數都很深。

青光眼除了接受雷射或手術，一般多以眼藥水控制眼壓、穩定視神經與視野。但研究顯示，每4名患者僅不到1人可以持續用藥2年，停藥患者逾九成在第一年就自行停藥。

三總眼科主任呂大文解釋，眼藥水與眼睛密切接觸，若成分含防腐劑，就會刺激眼睛，導致燒灼感、異物感、乾澀或畏光等。很多患者覺得不舒服，寧願不用，導致病情控制不佳，視野更差。目前已有青光眼治療眼藥水不含防腐劑，也納入健保給付，建議患者若在治療過程出現不適，應主動與醫師討論。

劉瑞玲強調，青光眼病程是漸進的，及早治療，更能保有視力及視野。但部分患者沒有症狀，建議40歲以上、眼壓高、高度近視（大於600度），及有家族史等高危險群，定期接受眼睛檢查。

家長應避免或延後孩子近視，不要讓幼兒太早近距離接觸3C產品、或多帶孩子出門踏青，若未上幼稚園就近視，易演變為高度近視，進而成為青光眼高危險群。