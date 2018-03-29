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孕婦沒篩檢 寶寶出生染腦炎

2018-03-29 00:22聯合報 記者黃安琪／專題報導

衛福部國健署提供孕媽咪產前2次免費一對一衛教指導。 圖／聯合報系資料照片
衛福部國健署提供孕媽咪產前2次免費一對一衛教指導。 圖／聯合報系資料照片
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乙型鏈球菌感染對一般人來說很陌生，成人感染通常沒有症狀，但孕婦感染卻可能造成新生兒敗血症。衛福部國健署統計，去年每5名孕婦就有1人感染乙型鏈球菌，陽性率達21.2％，但近5年來，有10％到20％的孕婦在產前未曾接受篩檢，恐使寶寶暴露於細菌感染風險，引發敗血症、肺炎、腦膜炎等致命疾病。

去年統計 每5名孕婦就1人感染

一名新生男嬰，出生幾天後出現四肢抽搐、喪失意識等症狀，引發細菌性腦炎、敗血症。經醫師問診發現，男嬰母親在產前未曾進行乙型鏈球菌篩檢。

乙型鏈球菌是重要的產前檢查項目之一，但國健署統計，2016年共18.2萬名孕婦接受乙型鏈球菌篩檢，篩檢出陽性個案超過3.8萬人，篩檢陽性率達21.2％。近5年來篩檢率雖逐步提升，去年仍有近13％的孕婦忽略篩檢重要性。

台北馬偕醫院高危險妊娠科主任陳震宇說，乙型鏈球菌是人體常見胃腸菌，細菌可能棲息於生殖泌尿系統，約有10％至30％的孕婦會被篩檢出來，當懷孕過程出現破水或陣痛，寶寶可能透過生產過程經陰道感染。

新生兒染乙型鏈球菌 常引發敗血症

台大醫學院小兒科兼任教授、國泰醫院顧問級主治醫師謝武勳說，分析新生兒感染導致敗血症的原因，乙型鏈球菌與大腸桿菌名列第一，早發型乙型鏈球菌感染在出生3天內死亡率較高，常見引發敗血症；晚發型於3天後發病，較常出現腦膜炎，也有出生一個月後發病的個案。

謝武勳說，準媽媽接受乙型鏈球菌篩檢通常於孕期第35至37周進行，若有異常，需先投以預防性抗生素。

有些孕婦篩檢陽性，來不及以抗生素治療就生產，此時必須替寶寶檢查，必要時也得要接受治療。

陳震宇說，成人感染乙型鏈球菌通常無症狀，但胎兒感染病情較重，1990年報告曾指出，致死率為4％，隨著醫療進步，近來致死率已下降，但仍有少數嚴重個案。謝武勳提醒，當寶寶出生後活動力差、腹脹、會喘等，家長須特別小心。

國健署提醒，自2012年起，所有孕婦在懷孕第35至37周時可以接受進乙型鏈球菌篩檢，呼籲準媽媽為了孩子健康，記得接受篩檢。

孕婦國健署新生兒

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