恐怖巧合！2000年機師猝死機艙 也是華航飛胡志明班機

2018-03-28 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天上午華信航空一架AE1858胡志明市飛台中航班，班機在旅客登機後，劉姓機長突然昏迷、送醫不治，班機延誤6小時25分。該班機是向華航租用飛機、華航機組員執行飛行任務，這是國內第二起機師在飛機上失去意識後急救無效案例，上一起是2000年5月，華航一班飛胡志明市班機，班機從桃園機場起飛後約29分鐘，機長突然在機艙失去意識，到廚房緊急急救仍停止呼吸，班機由副機長開回桃機。

飛安會表示，今天這起華航機師執勤時失能並非華航第一起，但根據國際民航公約，失能要飛行狀態，飛安才會介入調查，今天這起華航機師執勤失能，因尚未起飛，飛安會不介入。

根據飛安會資料顯示，中華航空公司CI-681班機AIRBUS A300-600R型機，2000年5月8日於桃園機場飛胡志明市，當天上午7時46分從機場起飛，機上載運265位乘客飛往越南胡志明市。

起飛後29分鐘，平飛中的副駕駛發現機長突然沒有反應，按失能程序處置並召喚座艙長入內，座艙長呼喚及拍打機師臉部仍無回應，就由另一位空服員協同將機長移至客艙廚房急救，並廣播請機上醫師協助施救。