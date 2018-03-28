大數據分析 玉山台大攜手開課

2018-03-28 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



玉山金控與台大「數位學習中心(NTU MOOC)」今天(28日)共同宣布，將開授「大數據分析、商業應用與策略管理」線上課程，這也是NTU MOOC首次嘗試與企業業師共同授課。玉山金控表示，將由台大資訊管理學系系主任魏志平、教授陳建錦、工商管理學系教授楊立偉，及玉山金控數位金融長李正國組成堅強師資團隊，提供大數據領域商管應用入門教學，並搭配直播教學，引領大眾進入「大數據分析」的精采世界。

玉山金控表示， 「大數據分析、商業應用與策略管理」課程籌備歷時9個月，首播課程將在4月13日進行，採取「與大數據的午餐約會」的現場直播模式，翻轉傳統課堂裡的教與學模式，以議題導入學習者認識課程核心內容。課程將系列介紹「資料分析」在金融、行銷、社群媒體、輿情分析與品牌建立的實務應用，李正國將主講玉山實際案例，觀察資料科學如何激盪金融創新並驅動業務轉型，以及玉山如何因應大數據時代建構不同的人才布局。

玉山金控總經理黃男州表示，玉山與台大共同推出國內首門產學合授MOOC課程，符合數位時代「自主學習」趨勢，內容強調自主彈性的規劃與互動體驗，台大與玉山以「顧客為核心」共同運用科技及網路平台的開放性，發展創新教學或創新金融服務，為學生及客戶創造更大價值。 MOOC是大規模開放式線上課程(Massive Open Online Courses)，是近年線上教育型態的最新發展，目的在讓廣大群眾透過網路取得世界一流大學的學習資源，同時發揮自主學習、社群及互動學習精神，加強參與者間的共同學習。