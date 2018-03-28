台灣虎航好消息 入圍世界旅遊大獎

2018-03-28 20:28 中央社 台北28日電



台灣虎航去年開始獲利，今天再傳出好消息，入圍今年享有旅遊業奧斯卡獎的「世界旅遊大獎」。

台灣虎航表示，今年首度入圍「世界旅遊大獎」中的「Asia's Leading Low-Cost Airline 2018」及「Asia's Leading Most Efficient Low-Cost Airlines2018」，將角逐亞洲地區最佳低成本航空公司獎及亞洲地區最佳效率表現低成本航空公司獎，期待能成為台灣之光。

今年「世界旅遊大獎」亞洲地區投票時間，即日起至7月23日台北時間上午7時，民眾可至http://bit.ly/2oUo61C直接為台灣虎航投票。

「世界旅遊大獎」（World Travel Awards）成立於1993年，今年為第25週年，是全球旅遊界最具聲望的認證，採記名式投票，且曾被華爾街日報譽為「旅遊業的奧斯卡獎」，是全球旅遊業最具盛名和最受歡迎的獎項之一。

「世界旅遊大獎」每年由旅遊專業人士以及旅遊消費者參與投票，決定年度最優秀的得獎者。目前「世界旅遊大獎」已被全球旅遊業界公認為是對業內卓越產品和服務的權威認可。