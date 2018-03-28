親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

28歲男患青光眼恐失明 驚問「我還能結婚嗎？」

2018-03-28 17:55聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

有高度近視的28歲男性科技新貴，近日因視野缺損就醫，確診青光眼，因病情嚴重恐失明，他恐懼地問「我還能結婚嗎？」所幸手術後病情控制良好，也順利結婚生子。中華民國眼科醫學會提醒，近年青光眼患者不只變多且年輕化，和高度近視導致眼睛提早老化有關，呼籲減少近距離用眼機會。

中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲表示，青光眼是一種退化性神經病變，視野會從周圍開始缺損，嚴重恐失明。多數患者是原發性的隅角開放型青光眼，危險群為40歲以上、有家族史、眼壓高、高度近視或血壓過低者等。

據健保署資料庫統計，我國青光眼患者已突破34萬人，七成患者逾50歲，而盛行率也自10年前不到1‰，上升至約3‰。劉瑞玲分析，可能與老年人口增加有關，當然也可能與民眾健檢次數增加、診斷率增加相關。

劉瑞玲指出，據她臨床經驗，過去接受開刀治療的青光眼患者多是上年紀的人，但最近常碰到年輕人，而且很多人都才剛念完研究所，準備要入職場展翅高飛。這些患者的共同特徵，就是近視都很深。

劉瑞玲解釋，近視眼睛的結締組織強韌度差，血液循環也差，會比一般眼睛提早老化。個案男子就是高度近視，因青光眼太嚴重，很多眼科醫師都說他不久將失明，讓男子很不甘心，直到開刀治療免於失明危機，才對她露出笑容。

青光眼除了接受雷射或開刀手術，最多還是以眼藥水治療，控制眼壓、穩定視神經與視野。但據研究顯示，每4名患者僅有不到1人可以持續用藥2年，停藥的患者逾九成在第一年就自行停藥。

三總眼科主任呂大文解釋，因眼藥水與眼睛密切接觸，若成分含防腐劑，就會刺激眼睛，導致眼部出現燒灼感、異物感、乾澀或畏光等，成為兔寶寶紅眼睛。很多患者覺得不舒服，寧願不要用，卻導致病情控制不佳，視野變更差。

呂大文說，目前有二款青光眼的治療眼藥水不含防腐劑，於104年4月已納健保給付，建議患者若在治療過程出現不適，主動與醫師討論，更換眼藥水試試。

劉瑞玲強調，青光眼的病程是漸進式的，早一點介入治療，更能保有好的視力及視野。只是部分患者不會有症狀，建議40歲以上成人、眼壓高、高度近視（大於600度），及有家族史等高危險族群，應定期接受眼睛檢查。

另劉瑞玲也提醒，家長應盡力避免或延後孩子近視，例如不要讓幼兒太早近距離接觸3C產品，或多帶孩子出門踏青，避免孩子還未上幼稚園就開始近視，易在成年後演變為高度近視，進而成為青光眼危險群。

中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲、三總眼科主任呂大文與青光患者劉女士提醒，近年青光...
中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲、三總眼科主任呂大文與青光患者劉女士提醒，近年青光眼患者不只變多且年輕化，和高度近視導致眼睛提早老化有關，呼籲減少近距離用眼機會。 記者鄧桂芬／攝影
分享

患者近視失明

相關新聞

華航機師登機後昏迷送醫不治 162名旅客延誤6小時

2018-03-28 17:14

影／黑面琵鷺普查 台灣整體比去年少406隻

2018-03-28 14:10

入春必作3件事 除濕、防水、滅塵螨 有效減少過敏源

2018-03-28 12:31

減重的新趨勢「間歇性斷食」 呼你瘦比巴

2018-03-28 12:04

血壓低、手腳冰冷 久坐族當心青光眼來敲門

2018-03-28 11:50

幼兒竟中風！ 女娃1歲就曾腦出血、單側癱瘓

2018-03-28 11:12

台灣青光眼患者 十年翻倍成長

2018-03-28 11:08

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

2018-03-28 18:39

李漢強手繪機車 另類觀看台灣人性格

2018-03-28 18:24

中低收入原住民長者假牙補助 全面降至55歲

2018-03-28 18:16

張雍研發白血球殘留指標減至萬分之一 技術領先國際

2018-03-28 17:08

「乳味」大PK！濃厚奶茶每秒賣1瓶 再推重乳奶綠

2018-03-28 16:59

怕臉書個資外洩？Firefox幫你拿回網站追蹤決定權

2018-03-28 16:56

化粧品禁用重金屬「鋇」 鎘限量下修至5ppm

2018-03-28 16:45

核二跳機 新北市核安會譴責

2018-03-28 16:30

磨課師新南向系列課程啟動

2018-03-28 15:56

感覺不到痛 關節卻嚴重變形

2018-03-28 15:08

1歲童竟中風！罹患罕見毛毛樣腦血管病變

2018-03-28 14:47

好髒！陪小孩洗澡的黃色小鴨 藏滿細菌

2018-03-28 14:47

惱人的肛門廔管 成大引進新手術避免失禁

2018-03-28 14:42

間歇性斷食減重 這幾種人不適合

2018-03-28 14:21

父母當心 幼童抽搐單側無力恐是中風

2018-03-28 13:36

抗生素用量15年增65% 超級細菌成隱憂

2018-03-28 13:36

紫斑蝶來了！搭熱氣球俯瞰雲林好山水

2018-03-28 12:57

世界地球日1.7萬人路跑 4月1日北市有交管

2018-03-28 12:52

洗完澡全身無力抽蓄 1歲童毛毛樣病變腦中風

2018-03-28 12:28

街口支付換手機竟成殭屍帳號？ 業者：申請可轉移

2018-03-28 12:16

B肝帶原未追蹤 男突感易倦竟肝硬化上身

2018-03-28 12:12

站起來不見腰身 寵物跟著主人肥過頭

2018-03-28 12:04

4月疫情將升溫 勤洗手迎戰腸病毒

2018-03-28 12:00

腸病毒71型6年未流行 疾管署：持續觀察

2018-03-28 11:51

頂好「傻瓜節」促銷 限時48小時 衛生紙買1送1

2018-03-28 11:42

毛毛樣罕病一歲女童 手術成功獲新生

2018-03-28 11:28

肝硬化無聲無息 可別等到出現這些症狀才注意

2018-03-28 11:25

長庚急診風暴後 鄭明輝首次公開露面

2018-03-28 11:25

德安飛機衝出跑道原因 風切及駕駛失誤

2018-03-28 11:09

影／澡盆黃色小鴨是細菌天堂！ 研究揭內部藏滿病菌

2018-03-28 10:56

中南部空氣品質不佳 5測站亮紅燈

2018-03-28 09:02

清明連假天氣 氣象局：降雨機率增 溫度下降趨勢

2018-03-28 08:34
看更多

熱門文章

錢多卻過得不開心 台積電菜鳥：該忍耐下去？

2018-03-27 19:18

老婆太累不想煮飯 夫竟要婆婆下跪逼妻認錯

2018-03-27 20:43

準公公每月給2萬要她在家帶小孩 網友一句話突破盲點

2018-03-27 21:45

華航機師登機後昏迷送醫不治 162名旅客延誤6小時

2018-03-28 17:14

年資未滿25年無法領年金？勞動部緊急澄清

2018-03-28 15:57

生命奇雞！ 寺廟驚見無頭雞 飯照吃路照走生猛活跳

2018-03-28 10:46

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-28 11:15

罹癌護理師遺願 當學弟妹大體老師

2018-03-27 23:27

亞洲50大餐廳出爐！RAW升至第15名 台灣共3家入選

2018-03-28 00:22

清明連假天氣 氣象局：降雨機率增 溫度下降趨勢

2018-03-28 08:34

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

健保改制？ 健保署：優先考量民眾權益

2018-03-27 23:49

常被一次掃空 愛心冰箱「走味」

2018-03-27 23:49

女性臉譜／二姊

2018-03-28 06:00

腿部行走痠痛 小心是動脈血管阻塞嚴重恐截肢

2018-03-28 07:25

肝硬化無聲無息 可別等到出現這些症狀才注意

2018-03-28 11:25

減重的新趨勢「間歇性斷食」 呼你瘦比巴

2018-03-28 12:04

太幸運了 刮中百萬又中539頭獎

2018-03-27 22:58

35歲以下悶世代 最擔心這三件事

2018-03-28 11:40

張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉

2018-03-27 21:09

連假前好天氣 清明恐降雨降溫

2018-03-28 08:28

影／澡盆黃色小鴨是細菌天堂！ 研究揭內部藏滿病菌

2018-03-28 10:56

今日星座運勢／巨蟹 認真生活工作 享受人生

2018-03-28 00:00

為母心情／第一位

2018-03-28 06:00

部分負擔改為定率制？ 健保署：民眾荷包不容隨便挑戰

2018-03-27 20:00

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

台灣青光眼患者 十年翻倍成長

2018-03-28 11:08

幼兒竟中風！ 女娃1歲就曾腦出血、單側癱瘓

2018-03-28 11:12

吳德榮：今起至周日好天氣 高溫上看30度

2018-03-28 06:16

紫斑蝶來了！搭熱氣球俯瞰雲林好山水

2018-03-28 12:57

入春必作3件事 除濕、防水、滅塵螨 有效減少過敏源

2018-03-28 12:31

血壓低、手腳冰冷 久坐族當心青光眼來敲門

2018-03-28 11:50

童言童語／耶誕老人的包裝紙

2018-03-28 06:00

勞工擔心工時放寬可怕在將來？ 勞動部：不讓例外變原則

2018-03-27 22:51

小Q媽咪：當媽媽就是重組人生 組裝出更好的自己

2018-03-28 09:19

心痛墾丁寄居蟹怪模樣 「蟹媽」6年為3萬隻換新家

2018-03-27 18:46

決定讓毛寶貝成為一家人？7件事你一定要先考慮

2018-03-28 09:07

惱人的肛門廔管 成大引進新手術避免失禁

2018-03-28 14:42

早晚溫差大 注意調整衣物

2018-03-28 05:02

孫芸芸愛炫富？其實是Logo復興運動正夯

2018-03-28 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top