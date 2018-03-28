28歲男患青光眼恐失明 驚問「我還能結婚嗎？」

2018-03-28 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



有高度近視的28歲男性科技新貴，近日因視野缺損就醫，確診青光眼，因病情嚴重恐失明，他恐懼地問「我還能結婚嗎？」所幸手術後病情控制良好，也順利結婚生子。中華民國眼科醫學會提醒，近年青光眼患者不只變多且年輕化，和高度近視導致眼睛提早老化有關，呼籲減少近距離用眼機會。

中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲表示，青光眼是一種退化性神經病變，視野會從周圍開始缺損，嚴重恐失明。多數患者是原發性的隅角開放型青光眼，危險群為40歲以上、有家族史、眼壓高、高度近視或血壓過低者等。

據健保署資料庫統計，我國青光眼患者已突破34萬人，七成患者逾50歲，而盛行率也自10年前不到1‰，上升至約3‰。劉瑞玲分析，可能與老年人口增加有關，當然也可能與民眾健檢次數增加、診斷率增加相關。

劉瑞玲指出，據她臨床經驗，過去接受開刀治療的青光眼患者多是上年紀的人，但最近常碰到年輕人，而且很多人都才剛念完研究所，準備要入職場展翅高飛。這些患者的共同特徵，就是近視都很深。

劉瑞玲解釋，近視眼睛的結締組織強韌度差，血液循環也差，會比一般眼睛提早老化。個案男子就是高度近視，因青光眼太嚴重，很多眼科醫師都說他不久將失明，讓男子很不甘心，直到開刀治療免於失明危機，才對她露出笑容。

青光眼除了接受雷射或開刀手術，最多還是以眼藥水治療，控制眼壓、穩定視神經與視野。但據研究顯示，每4名患者僅有不到1人可以持續用藥2年，停藥的患者逾九成在第一年就自行停藥。

三總眼科主任呂大文解釋，因眼藥水與眼睛密切接觸，若成分含防腐劑，就會刺激眼睛，導致眼部出現燒灼感、異物感、乾澀或畏光等，成為兔寶寶紅眼睛。很多患者覺得不舒服，寧願不要用，卻導致病情控制不佳，視野變更差。

呂大文說，目前有二款青光眼的治療眼藥水不含防腐劑，於104年4月已納健保給付，建議患者若在治療過程出現不適，主動與醫師討論，更換眼藥水試試。

劉瑞玲強調，青光眼的病程是漸進式的，早一點介入治療，更能保有好的視力及視野。只是部分患者不會有症狀，建議40歲以上成人、眼壓高、高度近視（大於600度），及有家族史等高危險族群，應定期接受眼睛檢查。