都不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00 聯合新聞網 食力Foodnext



速食的美味總伴隨許多謠言，像是速食是因加了過多的防腐劑而導致放再久都不會腐壞？炸雞的雞肉是否有施打生長激素？「無鹽」薯條對健康較無負擔？甚至薯條被謠傳能治療禿頭，但其實都誤會大了！ 分享 facebook

撰文／劉倢妤

速食快速美味的背後，卻有各種謠言搞得人心惶惶。然而，這些言論到底是真是假，《食力》從雞肉到薯條的都市傳說帶你一探究竟。

傳聞一：速食炸雞打生長激素？

速食店的各種雞肉產品，如雞塊、雞米花、雞腿等等，不僅多汁美味且送餐速度快，而被消費者奉為經典。但一次性大量產出的雞肉產品，卻讓人也不禁質疑，速食業者所需要的雞肉量如此龐大，飼養戶是使用何種手段達到此供應量？甚至有民眾誤以為雞隻是注射了生長激素才讓生長速度加快。

根據台大動物科學技術學系教授陳億乘的說明，「因育種技術的發達，目前國內白肉雞的飼養期間一般在33至35天即可。」因為育種技術進步，且透徹地了解肉雞飼養所需要的營養條件，才讓現在的雞隻品種無論在肉質及生長速度上，都更加符合現代社會的飲食需求。

因此事實上，肉雞生長會有如此快的速度，跟生長激素無關，生長激素成本高昂，1毫升的生長賀爾蒙就要上千塊，而一隻白肉雞才1百多塊，使用上不符合經濟效益。

傳聞二：無「鹽」薯條讓人好無言？

有網友指出，只要在點餐時跟櫃台說「我要無鹽薯條」，你便會得到現炸且不加食鹽，也就是無氯化鈉（Sodium chloride，NaCl）的薯條，讓人可以不用擔心鈉含量、無顧忌地大量狂吃。

但其實薯條在送達店面烹煮前，為了確保薯條在處理過程中能保持色澤及口味上的穩定。已經會添加酸式焦磷酸鈉（Sodium acid pyrophosphate）等鹽類，確保薯條在經過冷凍之後顏色不會轉灰，而能保持原有的金黃色。因此，你以為於店面油炸過後不加食鹽便能吃到無鹽薯條，但其實你吃到的不是「無鹽」薯條，而是已經在前處理階段加過鹽的「少鹽」薯條。

根據世界衛生組織2013年發布的《成人與兒童鈉攝取量指南》指出成人每日鈉攝取量為2000毫克以下。至於台灣衛生福利部則是建議1歲到3歲的孩童每日鈉攝取量不宜逾1400毫克，4歲及以上不宜逾2400毫克。然而，根據台灣麥當勞所提供的營養標示指出，一份中薯便含有440毫克的鈉含量，然而，這並未考量前期所加的鹽含量，因此無論是有鹽或是少鹽薯條都要少吃一點比較健康。

傳聞三：吃薯條可以治療禿頭？

一項日本的實驗指出，「二甲基聚矽氧烷（dimethylpolysiloxane，DMPS）」，能培植出活化毛囊的毛囊細胞（hair follicle germs，HFGs），並為毛囊再生提供能量，進而成功地讓老鼠的毛囊細胞再生，由此推論該化學物質或許有助於治療禿頭。

且因為薯條油炸時，也會在薯條中添加二甲基聚矽氧烷避免油炸時產生大量泡沫。綜合前述兩者，話傳來傳去轉變成「因為薯條裡有這個成分所以能夠治療禿頭」，許多人為此感到驚奇並熱烈討論。

然而大家都誤會大了！其實這項實驗是將二甲基聚矽氧烷添加在培養毛囊細胞的「培養基」上，並讓這個新設計的培養基上長出更多量的「毛囊細胞」，毛囊細胞才能讓實驗的小鼠長出新的毛囊。因此，若直接斷言吃薯條能治療禿頭，則是將實驗前後結果直接套在一起，而忽略了中間的過程，意義不大。單純「食用」二甲基聚矽氧烷不會促進頭髮生長。此外，並非每個國家的薯條，在加工過程中都會使用二甲基聚矽氧烷，，因此「吃薯條能治療禿頭」這個說法是完全不正確的！

傳聞四：速食為什麼不會壞？ 吃了會變木乃伊？

速食餐點王牌炸雞、薯條的疑問都一一破解了！然而還有一則網路瘋傳的漢堡軼聞：2013年美國有名男子將漢堡放置長達10幾年後，發現漢堡竟然都沒有腐壞！更有一名女子發現購買了6年的薯條及雞塊都沒有腐壞！種種石破天驚的爆料，讓人驚愕到底速食裡面是不是加了超量防腐劑，為什麼都不會壞？

先來了解食物腐壞的因素，影響的因素有很多，在這2個軼聞裡，最為重要的是食物本身的狀態，再來是保存環境。舉例說明，若是食品本身水分含量高加上環境濕度及溫度適宜時，微生物便能在食物快速生長導致腐敗。但若食物本身含水量低，加上保存環境乾燥，種種條件皆不利於微生物生長，食物就不會有明顯的腐敗現象。再來，添加於速食的添加物種類跟添加量其實都經過衛生福利部食品藥物管理署的食品標示法規手冊所規範，都是在攝食的合理範圍內。因此食物不會腐壞的最大原因不是因為食品內的添加物，而是因為食品本身跟環境的各種因素所綜合導致。

講完了速食經典薯條、炸雞以及其他等等美味餐點的各種謠言，是否覺得啼笑皆非呢？ 下次看到其他的速食謠言，可以先動手查一下資料來源，自己當名偵探來闢謠，千萬不要再被各種流言給蠱惑而搞得什麼都不敢吃了！

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