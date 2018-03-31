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吃霜淇淋等於吃空氣？美味霜淇淋到底如何誕生

2018-03-31 08:00聯合新聞網 食力Foodnext

霜淇淋中約含有20～50％的空氣，這些空氣能夠讓霜淇淋的口感更輕盈爽口。
霜淇淋中約含有20～50％的空氣，這些空氣能夠讓霜淇淋的口感更輕盈爽口。
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撰文／黃毓棻

吃完熱辣的炸雞薯條，總會想再來支冰涼可口的霜淇淋，當作一餐完美的句點，在櫃台前才剛點好，霜淇淋就在店員的巧手下瞬間完成，迅速拿到您的面前。霜淇淋入口那滑順的口感與濃郁奶香，總讓人無法抗拒。不過，您知道嗎？霜淇淋的滑順綿密，有哪些重要的元素？而這些原料，又如何靠機器運作變化出成型的霜淇淋呢？

好吃的霜淇淋需要空氣！

霜淇淋除了乳脂肪外，「空氣」和「膠體」在霜淇淋當中都扮演著重要角色。霜淇淋中的空氣含量達20%～50%，能讓霜淇淋吃起來輕盈爽口，而膠體具安定的效果，能夠減少冰晶顆粒的產生，讓霜淇淋口感細膩滑順，也能減緩食用時的融化速度。且膠體與乳化劑能讓水、乳蛋白、乳脂肪、空氣等不同成分融合得更好，維持品質穩定、同時也維持組織質地良好。

霜淇淋的機台解密：如何變出一支完美的霜淇淋？

一般的霜淇淋機可以製造出含有20％空氣含量的霜淇淋，若霜淇淋機中有主動打入空氣的泵浦，則最高可以達到50%的空氣含量。太多空氣的話，霜淇淋的形狀外觀會很難保持，因此空氣是必須，但適度就好。

霜淇淋的乳原料型態可以是粉狀或者液狀，粉狀容易儲存，使用前需先與水徹底攪拌混合，又可再細分已調好味道的預拌粉、或可自己調配口味的基底粉；液狀則方便直接倒入霜淇淋機中使用。

霜淇淋機的構造可分為6個部分，壓縮機、原料槽（預冷槽）、冷凍槽、刮刀攪拌軸、膨化管、出料口。壓縮機交換熱能，提供低溫讓霜淇淋得以冷卻製冰，原料槽則是霜淇淋漿倒入與預冷的地方。當霜淇淋漿從原料槽進入冷凍槽的同時，膨化管會幫助空氣一同進入冷凍槽。刮刀攪拌軸則安置在冷凍槽內，在冷凍槽內持續攪拌讓霜淇淋快速且均勻的冷卻凝結成型。經過適度的凝結之後，按下出料口的把手後，霜淇淋就緩緩降落囉。

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最後要提醒您的是，雖然霜淇淋因為乳脂肪含量較冰淇淋低，所以熱量較冰淇淋低，但霜淇淋的含糖量也不能忽視，以1支蛋捲冰淇淋為例，熱量是143卡，糖量則是21克。依照衛福部國民健康署的建議，成人每日糖的攝取量上限為50克，因此如果吃支霜淇淋當作一餐的甜蜜結尾，也建議您適量食用，一支接一支很容易會造成糖量攝取超標！

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