張雍研發白血球殘留指標減至萬分之一 技術領先國際

2018-03-28 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中原大學化學工程學系教授、薄膜科技研發中心主任張雍研發「人體血液減除白血球系統」有成，日前首度在日本化學工程師學會（Society of Chemical Engineers, Japan; SCEJ）學術年會發表，成果在國際上脫穎而出，獲頒「傑出亞洲研究員暨工程師獎」。

該獎項自2011年創立以來，張雍是亞洲地區第4位獲獎的臺灣學者，也是繼臺大、清大等國立名校以後第一位私立大學教授獲此殊榮。

為了確保病患輸血過程與醫療品質，減除白血球的血品運用在醫學上已經是國際趨勢。張雍和團隊投入生醫薄膜應用領域已12年，2006年開始開始高階血液淨化相關研究，並與台北捐血中心、馬偕醫院合作臨床試驗和研發減白過濾原型器。

張雍表示，很多輸血後造成的不良反應與血液中白血球所釋放出來的細胞介質有關，目前歐美國家都制定血液減白相關法規，白血球殘留指標規定為千分之一。透過團隊研發的「人體血液減除白血球系統」，白血球殘留指標可減至萬分之一，並在20分鐘之內，完成500cc的血液過濾流速。不論是減白過濾效能、血液過濾速度都已超越國際大廠的技術。

張雍預計今年年底完成申請美國食品藥物管理局(FDA)、臺灣衛福部食品藥物管理署的認證許可，讓這項突破性的高階醫材產品能夠全面推行使用，造福人群。

中原大學校長張光正表示，日本化學工程師學會設立「傑出亞洲研究員和工程師獎」，每年遴選亞洲區1至2位45歲以下傑出研究、突破觀點和具體成就的化工科技工作者，是獎勵傑出研究貢獻的重要榮譽。張雍提出「人體血液減除白血球系統」研究成果，透過選擇性細胞吸附薄膜生產技術，以及獨特的化學分子結構設計，讓血液過濾白血球數量、血液過濾速率達到最高效能，是醫療技術上的重大創新。