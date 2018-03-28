李漢強手繪機車 另類觀看台灣人性格

2018-03-28 18:24 中央社 台北28日電



擅長觀察市井小民生活的旅日藝術家李漢強，4月將推出「你的車長怎樣？跟你一樣＿」個展，他認為有各式各樣的人，就有各式各樣的車，用手繪機車表現台灣人獨特的個性。

去年以「勞斯萊斯勞力士」特展掀起話題的李漢強，4月將在台南推出最新個展「你的車長怎樣？跟你一樣＿」。

李漢強擅以手繪詮釋市井小民生活，這次以「機車」為主題，表現台灣人獨特的個性。李漢強表示，求學時期他經常從公館騎機車到板橋，再從板橋騎到關渡，在這漫長的路途中，他觀察到城市裡充滿各種性格的人，「有各式各樣的人，就有各式各樣的車」，因而有許多種的車款。

李漢強發現，從機車就可以看出使用者的生活方式與性格，「有的年輕人改裝車燈、排氣管，為的是想要吸引人注意或是要把妹」、「小綿羊前面加裝菜籃，通常是媽媽專門用來接送孩子，之後還能去菜市場買菜」。

他從生活中的細節觀察都市裡的人們，「很多時候不用多加說明，機車就幫我們說話，也承載很多生活的點滴與感受。」

展覽中除了手繪機車外，李漢強也畫下台灣報紙中的求職版面，李漢強說，「這兩樣創作看似平淡無奇，卻是我們生活中共同的點滴之一」，他將眼前所看見的平凡事物，用質樸的筆觸，一筆一畫描繪出來。

「你的車長怎樣？跟你一樣＿」4月3日至5月4日將在竇騰璜張李玉菁品牌之家DOU MASION台南兜空間藝廊展出。 擅長觀察市井小民生活的旅日藝術家李漢強，4月將推出「你的車長怎樣？跟你一樣＿」個展，用手繪機車表現台灣人獨特的個性。（竇騰璜張李玉菁提供）中央社 分享 facebook

旅日藝術家李漢強擅長以手繪詮釋市井小民生活，4月將推出「你的車長怎樣？跟你一樣＿」個展，以「機車」為主題，表現台灣人獨特的個性。（竇騰璜張李玉菁提供）中央社 分享 facebook