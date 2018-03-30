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是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55聯合新聞網 食力Foodnext

雞塊是雞胸、雞腿和少量的雞皮作為原料，裹上麵糊、麵包糠、粉漿後油炸而成。麵衣中的...
雞塊是雞胸、雞腿和少量的雞皮作為原料，裹上麵糊、麵包糠、粉漿後油炸而成。麵衣中的膨鬆劑可以讓麵皮吃起來口感更好。
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撰文／劉宜叡

雞塊的舞台非常大，在各大連鎖速食店如麥當勞、肯德基、摩斯、漢堡王、淘客等，都能看到雞塊閃耀的身影。為了要讓雞塊熱呼呼、酥脆又快速地送到你面前，速食店業者都是用預先製作的半成品來進行油炸。

曾有網友集合大賣場冷凍炸雞塊以及各大速食店炸雞塊做評比，認為麥當勞麥克雞塊拿下總得分與雞塊肉質、整體風味最高的排名。因此說到雞塊，你一定不會把麥當勞的麥克雞塊排除在外！然而關於網路上有許多麥克雞塊的謠言，如雞塊其實沒有雞肉，都是很髒的廢棄碎肉渣聚集而成，甚至出現麥克雞塊是由一整隻雞下去攪打而成，包含雞喙、雞爪等！到底麥克雞塊的製作真相是什麼？為什麼雞塊的外皮吃起來有脆脆的厚麵糊感？

麥克雞塊是雞胸、雞腿和少量的雞皮製作而成！

麥克雞塊的主原料是去皮的雞胸肉和雞腿肉，透過研磨刀片將雞胸與雞腿進行攪打、磨碎成雞肉漿團來製作雞塊。台灣麥當勞表示，雞胸肉與雞腿肉的比例是商業機密，但是若從麥克雞塊的切面來看，我們可以觀察到白色淺色的部分為雞胸肉，而其中混雜一點點深色的部分則是雞腿肉。當雞肉漿糊混合均勻後，會再回添少量雞皮以及調味料，來增加整體的風味。

當雞絞肉調味完成後，會進入到壓模機中，此時麥克雞塊會加工成4種不同的形狀，這4種形狀分別是球形、靴型、骨頭型、鈴鐺型，都是方便讓人拿取的形狀。成形後再分別經過3道手續，分別是塗上薄薄的一層麵糊、麵包糠、粉漿，最後進入油炸鍋，因而產生酥脆又蓬鬆的外皮！麥克雞塊炸至半熟狀態後，接著急速冷凍成為半成品，再出貨至各大門市，在門市直接將半成品下油鍋進行油炸，油炸完存放在保溫箱中等待販售！

台灣麥克雞塊不含防腐劑丁基對苯二酚、消泡劑聚二甲基矽氧烷

2004年美國紀錄片《胖麥報告Super Size Me》指稱「麥克雞塊不是雞」，提出美國麥克雞塊中有許多不為人知的添加物，而引起大眾的廣泛討論。針對麥克鷄塊中添加「丁基對苯二酚」與「聚二甲基矽氧烷」一事，美國麥當勞說明，使用聚二甲基矽氧烷（dimethylpolysiloxane）是為了避免油炸時，起泡所引發的安全疑慮，雖然許多化妝品、矽橡膠製品當中都有該化學物質，然而在動物實驗中世界衛生組織並沒有直接證據解釋，聚二甲基矽氧烷對於人體健康有不良影響。而丁基對苯二酚（butylhydroquinone, TBHQ）在植物油、穀類、堅果、餅乾、薯片中常被作為抗氧化劑使用，上述2個成分皆是台灣准許使用的食品添加物。

對此爭議，台灣麥當勞也曾表示，每個市場用的配方不同，台灣麥可雞塊不含此2種添加物，請消費者放心。

食用澱粉、大豆蛋白，也是雞塊原料美味秘密

除了麥當勞的麥克雞塊，許多愛吃雞塊的朋友，也會到超市選購冷凍包裝炸雞塊。翻開市售冷凍雞塊包裝的背面，從食品成分列表中會列出「哩哩扣扣」的名詞，其實我們也可從中破解雞塊美味的秘密！

1、大豆蛋白粉、小麥蛋白粉、乳清蛋白是什麼？

除了雞胸、雞腿肉之外，雞塊成分中的食用澱粉、大豆蛋白、小麥蛋白、乳清蛋白，到底在雞塊中扮演什麼樣的角色？食用澱粉是為了增加肉的黏稠度、改善口感、降低成本。蛋白具有吸水、產生凝膠的特性，因此，在雞塊中添入大豆蛋白粉、小麥蛋白粉、乳清蛋白是作為結著劑，將材料緊緊黏合在一起。除了幫助黏著外，還可以增加固形物的含量，吃起來會更有感覺，也可以幫助降低成本。

2、雞塊最特殊的表皮原來是加入了膨鬆劑的關係！

碳酸氫鈉俗稱小蘇打，易溶於水，與酸性物質反應後產生二氧化碳，與麵糊混合，可以讓雞塊油炸時的表面膨脹，因此雞塊表面吃起來會有脆脆的厚麵糊感。在發粉中與碳酸氫鈉共同作用的酸性物質通常包含「磷酸二氫鈣、酸式焦磷酸鈉、酒石酸氫鉀」等，然而這些物質都是少量添加，因此消費者不用太過於擔心。

3、磷酸鹽可以讓雞塊維持形狀，保持水分

常用的食品級磷酸鹽有30多種，在實際食品的應用中，常使用複方型磷酸鹽，因此我們會常常看到「多磷酸鉀、多磷酸鈉、焦磷酸鉀」這類型的化學名詞一起出現在成分列表上。雞塊中適度使用使用磷酸鹽，能發揮結著劑的功能，幫助絞肉製品保持產品的完整性，並且還具有保水的效果，讓雞塊內部的質地吃起來口感更好。

雖說雞塊不免俗還是跟食品添加物會扯上關係，但不用過度擔憂，內容物並不如網路謠傳「非雞肉」或「廢棄碎肉」製成，其中的添加量也都是落在法規允許的範圍內。偶爾來點雞塊，滿足口腹之慾，邊吃邊享受之餘，你也可以了解成就這美味的小細節。

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麥當勞速食

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