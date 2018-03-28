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怕臉書個資外洩？Firefox幫你拿回網站追蹤決定權

2018-03-28 16:56聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

因為個資外洩問題在國外鬧得沸沸揚揚的 #DeleteFacebook 運動，現在Mozilla也來參一腳，迅速打造了「臉書Container擴充套件（Facebook Container Extension）」供Firefox用戶下載安裝，讓使用者得以提高自己在臉書上瀏覽活動的自主權。同時，臉書也將更難透過外部cookies資訊檔案追蹤使用者在其他網站上的動態。

雖然連WhatsApp創辦人、Tesla特斯拉執行長Elon Musk都已經響應了#DeleteFacebook 運動，但一時之間若要一般使用者因為怕被追蹤而放棄臉書帳號的各種服務，似乎有點困難。為了幫使用者解決兩難困境，Mozilla推出了臉書Container擴充套件，此擴充套件會把使用者身分放入隔離「容器」裡，所以在安裝套件後，它會幫用戶刪掉臉書的cookies，並登出臉書，等到下次想要登入時，它將開啟一個新的藍色瀏覽分頁，使用臉書的方式與平常無異，但若要點擊臉書以外的連結，新網頁將會在該容器以外的分頁開啟。

這樣做的目的，能避免臉書交叉比對使用者的臉書身分和在其他網站上的動態，降低在不同網站間網路身份的連動性。如此一來，雖然登入其他網站的步驟也許會稍微多一些，但能藉此提高使用者對於自己在臉書上瀏覽活動的掌控度，也能加強保護個人的社群隱私資料。

Mozilla再推出臉書Container擴充套件供Firefox用戶下載使用，...
Mozilla再推出臉書Container擴充套件供Firefox用戶下載使用，加強社群隱私防護性。圖／Mozilla提供
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Firefox原本的多帳戶容器 (Multi-Account Container...
Firefox原本的多帳戶容器 (Multi-Account Containers) 擴充套件，就能幫助使用者保持各帳號之間的獨立性。圖／Mozilla提供
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