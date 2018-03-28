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化粧品禁用重金屬「鋇」 鎘限量下修至5ppm

2018-03-28 16:45聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

2014年曾爆發知名化粧品業者販售的粉餅中驗出含重金屬鋇，並以「鋇毒粉餅」作標，經查發現媒體送驗報告中的鋇，是存在於自然界中的硫酸鋇，與具有毒性的「鋇鹽」不同，相隔多年，國際間已規定具毒性的「鋇鹽」不准用於化粧品中，食品藥物管理署今預告，預計9月起跟進國際作法，另也同步公告，今起化粧品中的鎘限量標準從20ppm下修為5ppm。

食藥署醫粧組科長洪國登表示，重金屬鋇細分多種，具有毒性的為鋇鹽（Barium salts），不具毒性的為硫酸鋇、硫化鋇、色素不溶性鋇鹽（salts）、麗基（lakes）和顏料（pigments），不具有毒性的硫酸鋇，是臨床上常見的顯影劑成分之一，而重金屬鋇鮮少使用於化粧品中，礙於具毒性的鋇鹽對人體仍有傷害，會傷害腸胃道、心臟、腎臟等，東協、歐盟、中國等地都已禁止鋇鹽用於化粧品中。

食藥署今對外預告，除了不具毒性的硫酸鋇、硫化鋇等，具有毒性的鋇鹽，未來將明文規定不准用於化粧品中，預告期間若各界無異議，最快9月正式對外公告施行。

化粧品的原料除了將禁止鋇鹽的使用以外，重金屬鎘的限量也作一調整，洪國登表示，民國70年起，台灣即禁止重金屬鎘用於化粧品中，但是鎘存在於環境、土壤、空氣中，過去仍有限量標準，產品的鎘含量須低於20ppm。

但隨著技術精進，業者已經有能力可以把化粧品中鎘的含量降到5ppm以下，經專家會議討論後，今起化粧品中鎘的含量全數須低於5ppm，違反規定者，將可依「化粧品衛生管理條例」，處1年以下有期徒刑，或是併科15萬元以下的罰金。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，早年部分宣稱有抗老化、美白作用的產品，會含有重金屬鉛、汞、銀、鎘，使用初期會有快速的效果，但是重金屬經過表皮吸收後，會造成色素沈澱，長期使用也會產生腎臟傷害，化粧品的使用愈少重金屬愈好，避免增加皮膚的負擔。

食藥署老化抗老

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