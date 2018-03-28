中低收入原住民長者假牙補助 全面降至55歲

2018-03-28 18:16 中央社 台北28日電



民進黨立委陳瑩今天表示，過去衛福部補助全國中低收入老人裝置假牙，年齡定在65歲以上，經她爭取之下，原住民部分全面降低至55歲以上，這項計畫27日通過行政院核定。

陳瑩今天透過辦公室發布新聞稿指出，為保障老人健康權益，增進老人福利，衛福部自2009年開始實施補助全國中低收入老人裝置假牙，必須年滿65歲，只有財政充裕的縣市，例如新北市、台北市等8個縣市，原住民長者可以55歲提出申請。

她說，依照去年底原住民老人人口統計，55歲至64歲的原住民老人共有6萬681人，有7成老人、4萬2201人不在這8個縣市，有將近4成的原住民55歲至64歲民眾，是居住在台東與花蓮，也就是絕大部分的中低收入原住民老人，都必須等到65歲才可以申請補助裝置假牙。

陳瑩說，在部落發現，許多長者因為沒有牙齒而咀嚼食物困難，且因為裝置假牙很貴，許多部落經濟狀況不好的中低收入長者，沒有錢裝置假牙，又礙於中央補助「中低收入老人」裝置假牙的規定，必須年滿65歲才可以提出申請，因此在立法院質詢時，要求衛福部應該修改補助計畫，將補助全國中低收入原住民老人裝置假牙的年齡，應全面降為55歲。

新聞稿指出，在陳瑩不斷關心進度與催促之下，行政院27日核定修改後的補助計畫，將補助中低收入原住民老人裝置假牙，全面降為55歲。