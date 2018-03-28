護鯊哥新聞違規 NCC開罰6電視台共120萬

2018-03-28 16:19 中央社 台北28日電



NCC今天表示，六家電視台在新聞中，翻拍「護鯊哥」臉書恐嚇影片內容，恐會造成模仿效應，妨害公序良俗，對6家電視台共開罰新台幣120萬元。

「護鯊哥」施姓男子在自己臉書拍攝影片，內容指出「讓這些有錢想吃魚翅的人，毒死你；我要殺了你們，知道嗎；我恨死你們了，所以我要毒死你們」、「我打算把這些商家的魚翅羹裡面全部下劇毒，讓這些有錢想吃魚翅的人，毒死你。」

壹電視新聞台、年代新聞台、三立新聞台、中天新聞台、民視新聞台、民視無線台6家電視台在1月31日新聞中翻拍護鯊哥臉書影片內容，國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第794次委員會議，並於會後召開記者會時宣布，這六家電視台違反廣電法規定，每家開罰20萬元，總計120萬元。

NCC副主委翁柏宗表示，這些新聞引用影片，恐怕會造成模仿效應，導致人心不必要的恐慌，妨害公序良俗，經過廣播電視節目廣告諮詢會議建議，決定開罰，另外，TVBS新聞台雖然在2月4日也有報導護鯊哥新聞，並引用影片，但未全盤引用恐嚇內容，且部分內容已進行後製消音處理，情節較為輕微，因此決議要求發函改善。

副主委翁柏宗說，媒體是公器，應有社會責任，NCC尊重媒體報導取材自由，但取材時應注意閱聽眾感受，引用這種暴力血腥素材，要視情節去做後製，落實編審及內控機制。

另外，電視台福斯警匪頻道106年10月11日播送的「CSI犯罪現場第3季－琴中佳人」，部分畫面及情節呈現命案現場被害者被利器刺傷的血腥屍體鏡頭，強化暴力行為，卻標示保護級，明顯違反節目分級規定，因此，NCC也依法開罰40萬元。