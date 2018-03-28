感覺不到痛 關節卻嚴重變形

2018-03-28 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



根據統計，台灣類風濕性關節炎盛行率0.4％，全台有10萬名病友。但國外研究統計逾54％的患者並未按時用藥，釀關節嚴重變形風險。醫師提醒，類風溼性關節炎即使不疼痛，但關節骨頭仍會持續發炎和腐蝕，提醒患者切勿自行停藥，應與醫師討論適宜用藥。

今年65歲的范女士，罹患類風濕性關節炎超過30年，初期到處求神問卜、練氣功、看中醫和針灸仍未見好轉，就醫輾轉20年才確診，關節早已變形，先後歷經10多次關節手術，又擔心消炎止痛藥物引發腸胃、腎臟等副作用停藥3年，連呼吸都會痛，無法說話、正常進食和刷牙，恢復正常用藥治療後病況才好轉，又能親手替家人編織愛心毛衣實現夢想。

振興醫院一般內科兼過敏免疫風濕科主任林孝義指出，國外統計發現，類風濕性關節炎患者中54.1％並未按時用藥，其中21.6％是因不相信治療或對疾病感到沮喪故意不服藥，甚至因疼痛感不再後擅自停藥，一回到診間後關節早已變形。

林孝義說，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，與遺傳、感染等致病因子有關，會出現紅腫熱痛、早晨關節僵硬等症狀，必須長期服藥但卻無法治癒，症狀嚴重的患者骨頭如同蟲在啃食，慢慢吃掉關節後嚴重變形。統計顯示，有40％的患者希望病情穩定、關節不痛；50％嚮往能正常生活、步行和旅遊。