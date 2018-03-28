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惱人的肛門廔管 成大引進新手術避免失禁

2018-03-28 14:42聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

好發在青壯男性的肛門廔管，讓人坐立難安，但是傳統手術卻有失禁的風險，成大醫院引進新的廔管截斷手術，免去失禁的可能， 目前已經有100例手術，成功率達到8成。

進行這項手術的成大直腸外科醫師陳柏全表示，即使手術沒有成功，也只是廔管復發， 並不會有失禁的問題。

肛門廔管並不少見，患者會在肛門口附近摸到傷口，有人以為是痔瘡，但事實上是直腸附近不正常的管路相通，因為不斷的有糞便滲入，長期發炎疼痛。

根據研究顯示，肛門廔管好發在青壯年的男性，特別是體重偏重、糖尿病、長期抽菸、長時間久坐或者是缺乏運動者，也與遺傳基因有關。

有的男性30多歲就發生，因施與傳統手術引發大便失禁， 終身無法恢復，讓許多人聞之色變。

陳柏全表示，這項新型的經括約肌間廔管截斷手術，是由泰國醫師研發，目前國內還不普遍，成大醫院從2013年引進後，目前已經完成100個病例。

他表示，傳統手術必須要切斷肛門附近的擴約肌，特別是高位複雜性的肛門廔管，術後大便失禁的比例高達5成，而新的手術是將接近肛門的廔管截斷，對於低位簡單的廔管， 效果可能跟傳統手術差不多， 但是高位複雜廔管， 因為沒有切開擴約肌，即使新型手術後仍然有少數病例會復發，但不會有失禁的困擾，國內目前會做這項手術的醫師還不多。

成大醫院直腸外科醫師陳柏全 記者修瑞瑩/攝影
成大醫院直腸外科醫師陳柏全 記者修瑞瑩/攝影
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肛門廔管困擾許多人 記者修瑞瑩/翻攝
肛門廔管困擾許多人 記者修瑞瑩/翻攝
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手術醫師成大醫院

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