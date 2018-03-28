父母當心 幼童抽搐單側無力恐是中風

2018-03-28 13:36 中央社 台北28日電



小朋友也會中風！根據統計，全台每年有35名孩子因不明原因使血管阻塞，出現頭痛、單側無力、癲癇等中風症狀，易被誤診為熱痙攣、癲癇等疾病，實際上卻是「毛毛樣血管疾病」。

長庚醫院神經外科系主任吳杰才今天在記者會中表示，「毛毛樣血管疾病」又稱腦血管雲霧狀疾病，主要是因為腦內頸動脈、中大腦動脈等血管因不明原因阻塞，這時腦部會啟動自我保護機制，在阻塞血管周邊增生許多細小的微血管，血管攝影檢查時就像是大血管周邊被一群煙霧繚繞。

毛毛樣血管疾病相當罕見，根據衛生福利部國民健康署統計，台灣2000至2011年每年平均有35名新發生個案，發生率為每10萬人口0.15人。

吳杰才說，這種疾病好發5歲至14歲幼童及40至44歲成人，其中小孩的發生率較高，女生是男生的1.4倍，發病後每100人約有3人會死亡。

毛毛樣血管疾病的症狀就像民眾熟知的中風，初期沒有明顯症狀，但隨著血管阻塞變化，可能出現頭痛、頭暈、短暫單側無力、感覺異常或癲癇等症狀，少數患者是以發展遲緩或持續性的神經異常症狀來表現。

不過，治療上卻和傳統中風不同，吳杰才解釋，中風常用的抗血小板劑、抗凝血劑、降血脂藥物對毛毛樣血管疾病並無幫助，而是要利用手術在顯微鏡下將腦外、腦內血管縫合，增加腦內血流；另外也可將有血管的頭皮皮瓣，種植在缺血的腦表面，建立新的血流通道。

病友家屬黃媽媽表示，家裡1歲多的女兒去年5月間突然嘔吐，接著全身抽搐、眼神上吊，她嚇得趕緊帶孩子就醫，從金門遠赴林口長庚醫院治療，才知道女兒竟是中風，歷經2次手術總算恢復正常，女兒很可能是全球最小的毛毛樣血管疾病患者。

「真的很幸運遇到對的醫師」黃媽媽說，她在醫院時聽到其他病友就醫時被誤診為熱痙攣、中暑、癲癇等疾病，延誤治療好幾個月，導致半邊癱瘓。

吳杰才指出，兒童患者發病時最常出現血管阻塞或腦出血症狀，其中血管阻塞機率較高，會出現類似中風的症狀，例如突發性肢體、語言、視力障礙或是頭痛、癲癇發作、意識不清等，應儘速就醫檢查。