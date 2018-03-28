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抗生素用量15年增65% 超級細菌成隱憂

2018-03-28 13:36中央社 華盛頓28日綜合外電報導

研究人員說，全球的抗生素使用量，15年間增加了65%，科學家擔憂具抗藥性的超級細菌，將對全球健康構成威脅，可能嚴重到失控地步，呼籲各國制訂新政策限制使用抗生素。

法新社報導，一篇刊於26日出刊的「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy ofSciences）的研究報告顯示，根據76國的抗生素銷售資料，從2000年到2015年，抗生素使用量增加了65%，主要使用者來自中低收入國家。

馬里蘭州巴爾的摩市約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）與華府疾病動態、經濟和政策中心（Center for Disease Dynamics, Economics andPolicy）科學家率領的研究團隊說，各國需要投資替代療法、衛生與疫苗接種。

研究報告作者說：「隨著全球各地的抗生素使用量增加，抗生素抗藥性構成的挑戰可能惡化。」

報告說：「使用抗生素引發的抗生素抗藥性，對全球健康構成日益嚴重的威脅。受到氣候變遷影響，我們可能遇到未知的轉捩點，預示著未來可能缺乏有效的抗生素。」

科學家研究的76國，所謂「定義每日劑量」數字從2000年的210億增至2015年的348億。

疾病動態、經濟和政策中心研究人員兼報告作者克雷恩（Eili Klein）說，這樣增幅意味著，「對於受到許多疾病肆虐的國家而言，取得所需藥物的管道增加，可用抗生素達到有效治療」。

不過，克雷恩警告：「隨著愈來愈多國家取得這些藥物，這些數率只會增加，讓抗藥性進一步攀升。」

抗生素氣候變遷疫苗

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