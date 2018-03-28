1歲童竟中風！罹患罕見毛毛樣腦血管病變

2018-03-28 14:47 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



四歲的曾小妹妹日前起床時，左邊手腳癱瘓、不聽使喚，急著大喊「媽媽，快來救我！」隨後肢體痙攣、不由自主抽動，家人以為癲癇，至醫院急診，最後確診為罕見的毛毛樣腦血管病變引起的中風，影像檢查發現，這是她第二次中風。

另一名一歲多的黃小妹妹，去年突然左腳抽搐癱瘓，最後確診為毛毛樣腦血管病變，所幸開刀後恢復健康，她動刀時才滿一歲，可能是目前醫學文獻上，全球年紀最小的毛毛樣腦血管病變手術個案。

「沒錯，小朋友也會中風！」林口長庚整形外科系教授鄭明輝說，毛毛樣血管疾病又稱腦血管雲霧狀疾病，好發於幼兒，原因為顱內內頸動脈不明原因的漸進性狹窄及阻塞，一旦顱內內頸動脈等大血管阻塞，就會造成顱底缺血，此時血管攝影檢查顯示，新生微血管側枝循環旺盛，有如一團煙霧繚繞。

鄭明輝說，相較於歐美國家，包括台灣等東亞區域發生率特別高，目前原因不明。此疾病會導致小朋友中風或癲癇，甚至死亡。早期毛毛樣病變無明顯臨床表現，隨著血管逐漸阻塞，患者會出現頭痛、頭暈、短暫單側或單肢肢體無力、感覺異常或癲癇等症狀，少數個案則是以發展遲緩或持續性神經異常症狀來表現。

長庚神經外科系主任吳杰才指出，最新治療是在顯微鏡底下直接縫合顱外、顱內的血管，或將帶著血管的頭皮皮瓣，種植在缺血的腦表面，重新建立血液循環。手術難度極高，以黃小妹妹來說，當時體重還不到10公斤，血管直徑大約只有0.7至0.8公釐，幾乎比針還要細。