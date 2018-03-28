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世界地球日1.7萬人路跑 4月1日北市有交管

2018-03-28 12:52聯合報 記者翁浩然╱即時報導

因應4月1日早上6時於凱達格蘭大道起跑的「2018世界地球日」路跑活動，北市將於3月31日晚上10時到4月1日早上10時陸續在凱道、仁愛路、金山南路、新生高架道路、北安路、明水路、樂群一路、濱江街及大佳河濱公園周邊等路段實施封路交管，禁止車輛通行，而北市公車則將有58條路線受影響需改道、取消停靠站點。

警方表示，路跑活動分為3組，預計半馬組5000人、挑戰組8000人、健走組4000人，共1.7萬人參加，屆時民眾車輛通行需避開賽道道路，凱道替代道路為貴陽街、愛國西路或常德街；原行駛仁愛路的民眾車輛只能行駛南北側慢車道或改走愛國東路、忠孝東路；欲穿越仁愛路的南北向車流則可行駛重慶南路、新生南路；至於新生高架道車流則應改道至新生北路，往士林可走中山北路。

起點的凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）將在3月31日晚上10時到午夜12時管制西往東3線車道；4月1日凌晨0時到早上10時則擴大管制雙向全線車道。

路跑活動行經道路則都是4月1日開始管制，包含懷寧街（寶慶路至貴陽街）凌晨0時至早上10時；公園路（常德街至貴陽街）清晨5時50分到6時50分；凱道（公園路至中山南路）凌晨5時到早上7時30分；仁愛路（中山南路至金山南路）清晨5時50分至7時30分，都管制全線車道。

其他4月1日起管制路段、地點還有金山南路（仁愛路至濟南路）、新生高架橋、中山橋上圓山飯店缺口處、大直橋（南往北）明水路匝道、北安路（新生高架出口至明水路）、明水路（北安路至樂群一路）、樂群一路（明水路至基16號水門）、濱江街（新生北路至基10號疏散門）、基隆河8、9、10號疏散門，管制時間主要為6時到9時，封閉部分車道。

因應4月1日「2018世界地球日」路跑活動，北市警方將於3月31日晚上10時到4...
因應4月1日「2018世界地球日」路跑活動，北市警方將於3月31日晚上10時到4月1日早上10時陸續在凱道、仁愛路等市區道路進行封路交管。圖／北市交通局提供
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因應4月1日「2018世界地球日」路跑活動，北市警方將於3月31日晚上10時到4...
因應4月1日「2018世界地球日」路跑活動，北市警方將於3月31日晚上10時到4月1日早上10時陸續在凱道、仁愛路等市區道路進行封路交管。圖／交通警察大隊提供
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路跑金山大佳河濱公園

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