入春必作3件事 除濕、防水、滅塵螨 有效減少過敏源
根據氣象預報，清明連續假期恐又要降溫降雨了，入春之際陰雨不斷，加上日夜溫差大，易造成反潮現象，相對濕度動輒80%起跳，塵蟎、黴菌也跟著來作祟，過敏的不舒適感伴隨而來。特力屋建議，從除濕、防水到主動出擊消滅塵螨，就能享受乾爽春季。
特力屋表示，正確挑選並使用除溼機，才能有效防潮。首要是機型與空間大小的評估，像是一日可除6公升的機型，相當於適用6坪的空間，若室內潮濕狀況嚴重，則可選用除濕力更強的機型；而10坪的空間，建議選擇12或13公升以上除濕力的機型，以達較佳的除濕效果。再者，要認明「節能標章」標示，才能環保又省錢。另外，針對櫥櫃中濕氣不易散逸，則可搭配使用小型的除濕工具補強，好比利用矽晶做為吸濕材質的小型除濕機，吸濕能力強，吸飽水時只要插電加熱就能排除水氣，重複使用，更加友善環境。
除溼外，防水也同等重要，雨水滲透牆面、窗框隙縫可能導致漏水及壁癌，改善潮濕要先增強對外來水氣的抵抗力。可選用阻絕性極佳的補水性防水材，以抗光樹脂及特殊纖維製成，增強漆膜抗拉、抗撕裂強度，耐氣候、耐衝擊，防水效果更持久，且要認明不含有害物質，才能確保健康安全。特力屋提醒，施作前需至少連續3日無降雨，且施作區域完全乾燥再施作，才能達到最佳的效果。
惱人的塵螨最愛的就是溫暖潮濕的室內環境，喜歡躲藏在床墊、棉被、枕頭或窗簾等織物中，以人體掉落皮屑為食。除了可用高溫烘乾殺死塵螨外，特力屋建議，可定期交由專業清潔團隊徹底除螨，進行深度清潔，減少哮喘及過敏的機會。
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