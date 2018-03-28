洗完澡全身無力抽蓄 1歲童毛毛樣病變腦中風

2018-03-28 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



「洗澡洗到一半，突然全身癱軟」，才幫忙孩子擦完澡，就開始全身抽蓄、眼神上吊，王小姐提到年僅1歲1個月的女兒，當時發病的情形，緊張的神情表露無遺，第一時間帶到醫院急診就診，斷層掃描竟顯示腦血管出現類似中風的情形，從金門轉診到林口長庚醫院才發現是罕見疾病「毛毛樣腦血管病變」惹的禍，確診後不到10天，立即進行手術，該名案例也將挑戰全球年紀最小的毛毛樣腦血管治療案例。

林口長庚醫院神經外科系主任吳杰才說，毛毛樣病變是一種罕見疾病，根據國健署的統計，台灣每年約有35名的新增個案，發生率為每10萬人口0.15人，好發於任何年齡層，致病原因至今不明，毛毛樣其實是日文音譯，在日文中係指「煙霧繚繞」之意，腦血管因不明原因阻塞，血管為了維持正常的運作，不斷增生取代原本阻塞的路段，也讓腦血管呈現雲霧狀。

毛毛樣病變的患者早期多無明顯的表現，但是隨著血管阻塞的情形增加，會開始出現「頭痛」、「頭暈」、「單側肢體無力」或是短暫肢體無力的症狀，症狀的表現與癲癇類似，常常會被誤診，其他還可能以發展遲緩、持續神經異常的症狀來表現。

吳杰才表示，毛毛樣病變造成的缺血性中風，沒辦法透過一般治療中風的藥物來做治療，目前只能透過「手術」治療，手術治療的方式，是將阻塞血管做繞道手術，取小腿約15到18公分的血管，從頸部連接到腦部，必須要透過顯微手術才能進行。

長庚醫院整形外科系教授鄭明輝表示，協助該名案例進行血管搭橋手術，困難度極高，腦血管的寬度僅有1mm，扣掉血管壁的厚度，僅有0.7mm到0.8mm，手術時必須放大20倍，才能縫合血管，縫上10針後才完成搭橋手術。