B肝帶原未追蹤 男突感易倦竟肝硬化上身

2018-03-28 12:12 中央社 台南28日電



B型肝炎帶原超過20年的王姓男子，未定期追蹤，近來容易疲倦，食慾不佳，就醫檢出肝硬化上身，投藥治療後，腹水消失，暫時免除接受緊急肝移植。

台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師湯昇曄今天指出，45歲王姓病患工作繁忙，雖有B肝帶原，卻未定期追蹤，近來感到容易疲倦，食慾不佳，皮膚變黃及腹脹，被檢出肝指數及總膽紅素升高，有肝硬化、脾臟腫大及腹水，確認是肝硬化併肝功能代償不全。

王男接受口服抗病毒藥治療B型肝炎後，肝指數回到正常範圍，總膽紅素下降，腹水也逐漸消失，目前門診定期追蹤及服藥，有作肝移植的評估，但暫時沒有接受緊急肝移植的需要。

湯昇曄說，肝臟位於右上腹部，是人體最大的腺體及重要器官，肝臟功能包括製造膽汁、合成養分（醣類、脂肪及蛋白質）、酒精、藥物及毒素的代謝；肝硬化代表肝臟組織有後期、嚴重的纖維化，造成肝功能受到不可逆的傷害。

湯昇曄指出，肝硬化會增加肝癌發生率，一旦出現肝癌，治療困難度會增加，病患生命也可能受到威脅；但早期肝硬化不會有明顯變化，隨著肝功能惡化，會逐漸進展到肝功能代償不全，出現疲勞、皮膚變黃、茶色尿、腹水、容易瘀青、肝昏迷及消化道出血等症狀，若是末期肝硬化，就只能進行肝臟移植。

湯昇曄表示，治療肝硬化，最好是早期發現及確定病因，B型肝炎、C型肝炎及酒精性肝病是造成肝硬化的常見原因，目前B型肝炎及C型肝炎有很好的藥物可控制或治癒疾病。飲酒過量的患者，若配合接受藥物及非藥物治療，且成功戒酒，肝功能大多能穩定或恢復。