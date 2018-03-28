站起來不見腰身 寵物跟著主人肥過頭

2018-03-28 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



不只人過年後因為肥胖求診，貓犬也有類似的情形，只是除了肥胖還有腸胃的問題，圓霖動物醫院中正店院長師林喬文指出，過年期間跟著主人吃一些平常不吃的零食、食物難免鬧腸胃。

林喬文指出，犬貓寵物的肥胖定義因品種、體型而有不同，基本上如果站立起來要能看見腰身，肋骨、脊椎要能摸得到但是不能太明顯否則就是太瘦，有的寵物毛多蓬鬆看起來像一顆球，不一定就是過胖還是要用手碰觸。

「體重20公斤肚皮幾乎貼在地上，主人不覺得胖」，林喬文說，過去就有一隻臘腸狗因為腸胃問題掛病號，明明過胖主人卻說「很可愛啊，怎麼會是病呢」，其實就是典型的肥胖症，如果不是疾病引起也不是代謝的問題，大數多都是吃多動少，而且和主人溺愛有關。

所以如果寵物要減肥，主人也要一起配合，因為「(寵物)總不會拿著錢去便利商店買零食吧」。林喬文表示，主人要建立正確的飼養觀念，接受獸醫師的指導例如讓貓或犬停掉原來的食料，減肥期間提供加速代謝的飼料，效果會不錯。

除了吃減肥飼料還要配合運動，最好先減重看見成果再安排適量的運動，這樣對關節、心肺功、肝胰腎臟會比較好，不會走不了幾步就喘，有的狗狗社會化不足出門運動會緊張，可以和貓一樣先在家裡安排運動。

桃園市寵物公會理事長陳秋榮說，以前辦過最胖的貓咪比賽，有一家9人帶著一隻9.8公斤的肥貓，因為阿嬤很愛這隻貓常餵食，看見貓胖胖的覺得很福氣。活動目的是宣導減肥，當場由獸醫師協助建立正確的飼養觀念。