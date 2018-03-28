4月疫情將升溫 勤洗手迎戰腸病毒

2018-03-28 12:00 中央社 台北28日電



每年腸病毒疫情約在4月份開始上升，疾管署副署長莊人祥今天說，目前腸病毒疫情還在低點，但已高於去年同期，也有散發腸病毒71型輕症個案，勤洗手是最有效的預防策略。

衛生福利部疾病管制署、麥當勞叔叔之家慈善基金會上午到台北市東門國小附設幼兒園，和150名幼童大跳洗手歌，示範洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並戴上拳擊手套打擊腸病毒。

根據疾管署統計，第12週（3月18日至3月24日）健保腸病毒門急診就診計3769人次，還未達流行閾值（1.1萬人次），但高於2017年同期（3046人次）。

今年已累計4例腸病毒併發重症病例，包括感染克沙奇B1型2例，感染克沙奇B2型及克沙奇A4型各1例，也高於近2年同期（均為1例）。

莊人祥表示，目前腸病毒疫情還很低，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，還沒有觀察到較容易致重症的腸病毒71型大流行跡象。不過，今年已出現8例散發性腸病毒71型輕症個案，顯示社區持續有腸病毒71型活動，將持續監測疫情及流行病毒變化。

腸病毒疫情往年都在4月開始升溫，到5、6月達高峰；莊人祥說，腸病毒是小朋友最常見的疾病，且5歲以下幼童感染後容易併發重症。腸病毒沒有疫苗可預防，也沒有特效藥，最好的防治策略就是勤洗手。

疾管署提醒，民眾要養成洗手習慣，尤其掌握洗手5時機，「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，並確實做到洗手5步驟，「濕、搓、沖、捧、擦」，降低腸病毒等傳染病傳播風險。