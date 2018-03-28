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腸病毒71型6年未流行 疾管署：持續觀察

2018-03-28 11:51聯合報 記者黃安琪╱即時報導

今日疾管署與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，於台北市東門國小附設幼稚園舉辦「一起洗...
今日疾管署與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，於台北市東門國小附設幼稚園舉辦「一起洗手趣，預防腸病毒」宣導活動。記者黃安琪／攝影
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腸病毒每年4月開始病例增加，衛福部疾管署表示，腸病毒71型截至今年已6年未曾大流行，今年雖已出現8例散發性輕症個案，但社區流行型別仍以克沙奇A型較多。雖需持續觀察疫情，也提醒民眾，5歲以下兒童為腸病毒重症高危險群，飯前如廁後勤加洗手預防。

今日疾管署與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，於台北市東門國小附設幼稚園舉辦「一起洗手趣，預防腸病毒」宣導活動，現場共有150名4到6歲的兒童參加，衛教正確洗手步驟應「濕、搓、沖、捧、擦」，以肥皂搓洗超過20秒，徹底消滅腸病毒。

疾管署副署長莊人祥說，每年腸病毒從4月開始，於5到6月達流行高峰，統計上周（3月18日至24日）門、急診就醫共3769人次，尚未達流行閾值1.1萬人次。往年腸病毒71型大流行約每4年一次，較易造成重症與死亡病例，但目前觀察去年底病例，並未如往年大流行前般密集出現，推估今年仍為散發病例，仍須持續觀察。

莊人祥說，預防腸病毒並無疫苗與特效藥，勤洗手是最佳預防方式，但市面上的洗手酒精無法消滅腸病毒，仍應以肥皂和清水洗手才徹底。提醒民眾，把握洗手5時機－吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，做到洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，降低腸病毒傳染風險。

疾管署截至今年統計，已累計4例腸病毒併發重症病例，包括感染克沙奇B1型2例，感染克沙奇B2型及克沙奇A4型各1例，其中2名年齡最小，僅出生不到1個月。

落實勤洗手，有效預防腸病毒。記者黃安琪／攝影
落實勤洗手，有效預防腸病毒。記者黃安琪／攝影
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