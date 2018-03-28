血壓低、手腳冰冷 久坐族當心青光眼來敲門

2018-03-28 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



醫師指出，臨床上不乏久坐不動的研究生、上班族，因血壓低、供應到視神經的血流量不足，損害視神經。 本報資料照片 分享 facebook 青光眼不只發生在高眼壓的人身上，血壓低、手腳冰冷，當心「正常眼壓型青光眼」來敲門。醫師指出，臨床上不乏久坐不動的研究生、上班族，因血壓低、供應到視神經的血流量不足，損害視神經，在正常的眼壓範圍內也發生青光眼。要改善低血壓、預防這類型的青光眼，還須規律進行有氧運動，促進全身與末梢血液循環。

中華民國眼科醫學會理事長、台北榮總眼科部部主任劉瑞玲說明，當血壓過低，供應到視神經的血流量可能不夠充分，造成視神經萎縮退化、出現病變；另外，血管有自我調節的能力，當眼壓升高、組織受到壓迫，血管會增加流量，但血壓低的患者血管調節能力較差，對於眼壓升高較無抵抗力，這也提升青光眼的發生機率。

衛福部統計，台灣青光眼患者約有34萬人，其中不乏40以下的年輕族群。劉瑞玲說，除了血壓低、手腳冰冷的族群，高度近視者因眼軸拉長、影響結締組織不牢固，再加上眼球血液循環較差，也是容易罹病的一群；另外，經常使用類固醇藥物的人，可能因類固醇提升小樑網阻力、影響房水排出，使眼壓上升，也會提升青光眼的風險。