長庚急診風暴後 鄭明輝首次公開露面

2018-03-28 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



林口長庚醫院前院長鄭明輝，首次在長庚急診事件爆發後，於公開場合露面。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook 林口長庚醫院去年6月爆發急診集體出走事件，離職醫師點名長庚高層，認為急診是「賠錢貨」，決定限縮林口長庚急診服務，事件爆發後，長庚醫院前主委李石增多次召開記者會說明立場，卻不見時任長庚醫院院長鄭明輝，事件爆發至今，已超過半年，鄭明輝今首度在事件後公開露面，被問及急診事件後，對於院方得處置以及是否與前主委聯繫，皆避而不答，僅回應，這段期間都在充實自己的能力，醫療是首重之事。

長庚醫院今舉辦「毛毛樣腦血管病變手術治療」記者會，林口長庚醫院前院長鄭明輝，在事件爆發後，仍在林口長庚醫院擔任整形外科系教授，面對媒體詢問當時的急診事件，他僅回應毛毛樣腦血管治療的方式與內容，他運用顯微手術的專才，協助年僅1歲的毛毛樣腦血管的患者，進行腦內與腦外血管搭橋，血管內徑最寬僅有0.8mm，該名案例恐怕是全台最小，甚至是全球最小，但目前尚未確定。

鄭明輝表示，完成該名案例的治療後，也到史丹佛大學擔任講師，分享該名個案的治療方式，備受外界肯定；於急診事件落幕後，他全心全意回歸醫療本業，認為醫療是最重要的，不斷到各地學習手術、醫療新知，增進自己的醫療能力，幫助更多的患者。至於是否還有與前主委李石增聯繫，他笑說「今天只回答手術的內容」，其餘不便多談。