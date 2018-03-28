肝硬化無聲無息 可別等到出現這些症狀才注意

2018-03-28 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市安南醫院胃腸肝膽科醫師湯昇曄 圖/安南醫院提供 分享 facebook 你有B型肝炎帶原嗎？ 醫師提醒要定期追蹤，可別等到肝硬化出現症狀才發現。

一名45歲男子，B型肝炎帶原超過20年，因為工作繁忙，所以沒有定期追蹤，最近感到容易疲倦、食慾不好、皮膚變黃及腹脹，到台南市立安南醫院消化科就診，經胃腸肝膽科湯昇曄醫師抽血檢查後發現肝指數及總膽紅素升高，腹部超音波檢查確認有肝硬化、脾臟腫大及腹水，最後診斷為肝硬化併肝功能代償不全。

經投與口服抗病毒藥治療B型肝炎後，肝指數回到正常範圍，總膽紅素下降，腹水也逐漸消失，現在在門診定期追蹤及服藥，有作肝移植的評估，暫時沒有接受緊急肝移植的需要。

湯昇曄說，肝臟的位置在右上腹部，是人體最大的腺體及重要的器官，肝臟的功能包括製造膽汁、合成養分(醣類、脂肪及蛋白質)、酒精、藥物及毒素的代謝，而肝硬化是代表肝臟組織有後期、嚴重的纖維化，造成肝功能受到不可逆的傷害。

肝硬化會增加肝癌的發生率，一旦有肝癌的產生，治療的困難度會增加，病患的生命也可能會受到威脅。

湯昇曄表示，早期的肝硬化通常不會有明顯的變化，隨著肝功能的惡化，會逐漸進展到肝功能代償不全，而開始出現疲勞、皮膚變黃、茶色尿、腹水、容易瘀青、肝昏迷及消化道出血等症狀，一旦進展到末期的肝硬化，就只有肝臟移植才能有效的治癒疾病。

湯昇曄強調，治療肝硬化的重點是早期發現及確定病因，並針對造成肝硬化的慢性肝病去治療，B型肝炎、C型肝炎及酒精性肝病是造成肝硬化的常見原因，目前B型肝炎及C型肝炎也有很好的藥物可以控制或治癒疾病。

而飲酒過量的患者如果可以配合接受藥物及非藥物的治療，而成功戒酒，肝功能大多能穩定或恢復，因為早期肝硬化不易察覺，所有慢性肝病的患者都應該要定期追蹤檢查，以期能早期診斷及治療。