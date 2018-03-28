幼兒竟中風！ 女娃1歲就曾腦出血、單側癱瘓

2018-03-28 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



毛毛樣罕見疾病最小患者黃小妹妹，接受長庚醫院手術成功，恢復原狀良好。記者楊萬雲/攝影 分享 facebook 林口長庚醫院公布毛毛樣罕見疾病兩個案，4歲曾小妹妹日前起床時，左邊手腳癱瘓、不聽使喚，急著大喊「媽媽，快來救我！」隨後肢體痙攣、不由自主抽動，家人以為癲癇，至醫院急診，最後確診為罕見的毛毛樣腦血管病變所引起的中風，影像檢查發現，這是她第二次中風。

家住金門的黃小妹妹1歲時，突然吐奶、雙眼上吊、左腳抽搐癱瘓，症狀持續兩三分鐘，緊急送至金門醫院急診，沒多久恢復意識，影像檢查發現，疑似腦中風，但幼兒不可能中風，因此研判為癲癇。轉診至林口長庚，才確定為毛毛樣血管疾病。

「沒錯，小朋友也會中風！」林口長庚整形外科系教授鄭明輝說，毛毛樣血管疾病又稱腦血管雲霧狀疾病，好發於幼兒，原因為顱內內頸動脈不明原因的漸進性狹窄及阻塞，一旦顱內內頸動脈等大血管阻塞，就會造成顱底缺血，此時血管攝影檢查顯示，新生微血管側枝循環旺盛，有如一團煙霧繚繞。

鄭明輝說，相較於歐美國家，包括台灣等東亞區域屬於毛毛樣血管疾病的流行區域，發生率特別高，目前究仍無法找出原因。由於此疾病導致小朋友中風或是癲癇，甚至造成死亡，家長千萬不可大意。

早期毛毛樣病變並無明顯臨床表現，隨著血管逐漸阻塞，患者出現頭痛、頭暈，以及短暫單側或單肢肢體無力、感覺異常或是癲癇等症狀，少數個案則是以發展遲緩或持續性神經異常症狀來表現。

長庚神經外科系主任吳杰才指出，年紀較大的小朋友或是青年，首次診斷時會發現腦出血，讓家長直呼「這怎麼可能，小小年紀怎會就中風、腦出血？」以曾小妹妹為例，檢查發現，已是第二次中風、腦出血，第一次發作時症狀輕微，爸媽並未發現異狀，直到這一次單側偏癱，合併癲癇症狀，才緊急就醫。

在治療方面，最新方式為在顯微鏡底下直接縫合顱外、顱內的血管，讓顱外的血流轉進顱內循環，增加顱內血流量，或將帶著血管的頭皮皮瓣，種植在缺血的腦表面，重新建立血液循環。