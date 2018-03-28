台灣青光眼患者 十年翻倍成長

2018-03-28 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



醫師呼籲青光眼患者須按時點眼藥，才能避免惡化。圖／眼科醫學會提供 分享 facebook 青光眼是一種慢性的神經病變，視野從周邊開始喪失、逐漸變窄，最終可能導致失明。2001年至2010年間，台灣青光眼患者翻倍成長，目前人數已突破34萬人。醫師提醒，慢性青光眼的病人往往沒有自覺，建議40歲以上、高度近視、糖尿病、有青光眼家族史、女性、身高小於160公分、遠視100至300度等人，應定期作眼壓及視神經檢查。

中華民國眼科醫學會今日舉辦衛教記者會，會中援引彰化基督教醫院眼科主治醫師邱欣玲等人的研究指出，近10年，台灣青光眼患者翻倍成長，原因除了與醫學進步與篩檢率提升有關，也可能受國人近視嚴重影響。

該篇研究利用台灣健保資料庫資料，探討2001至2010年間，台灣隅角開放型青光眼與隅角閉鎖型青光眼的發展趨勢。資料顯示，這10年間，青光眼盛行率翻倍成長；隅角開放型青光眼在男性中較普遍，隅角閉鎖型青光眼在女性中較普遍；整體而言，隅角開放型青光眼的盛行率自2005年超過隅角閉鎖型青光眼。

中華民國眼科醫學會常務理事、三軍總醫院眼科部主任呂大文說明，隅角是角膜與虹彩之間的夾角，隅角構造的改變，可能使房水循環受阻、無法排出，使眼壓上升，傷及視神經，產生青光眼。

呂大文說，隅角大於40度稱為隅角開放型青光眼，小於20度則為隅角閉鎖型青光眼，前者常見的發生原因包括先天性隅角發育不全、高度近視或使用類固醇等，致使篩狀板產生阻塞，影響房水排出；後者的發生原因則與眼睛結構有關，女性、身高小於160公分、遠視100至300度等人較易罹病。